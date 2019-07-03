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Лукашенко ждут в ноябре в Вене
04.07.2019 07:48 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости, и заявил, что будет рад приветствовать его в ноябре в Вене. Об этом
«2019 год является знаменательным в наших двусторонних отношениях. Я буду рад приветствовать вас в ноябре в Вене. Также хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы пожелать вам личного благополучия и всего наилучшего, а также счастливого будущего для белорусского народа», — говорится в телеграмме президента Австрии Александра Ван дер Беллена.
В марте этого года президент Беларуси встречался с Себастьяном Курцем, который на тот момент занимал должность канцлера Австрии. Тогда было озвучено, что визит Александра Лукашенко состоится
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Президент Австрии Александр Ван дер Беллен поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости, и заявил, что будет рад приветствовать его в ноябре в Вене.
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