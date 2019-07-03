"Минчане здесь работать не торопятся". Репортаж с радошковичского завода, где рождается белорусская керамика

Из простого кусочка глины в керамическую кружку или пиалу

Радошковичский керамический завод начал свою работу в 1970 году, когда неподалеку — в деревне Гайдуковка — началась добыча высококачественной красной глины. В следующем году предприятие отметит 50-летний юбилей.

Сегодня здесь работают около 300 человек, выпускаемой продукции — около 300 наименований, большая часть из которой — посуда бытового назначения и сувениры.

Во время экскурсии можно увидеть весь процесс преобразования маленького кусочка глины в красивую чашку или тарелку. Забегая вперед, могу сказать, что объем работ, выполняемых вручную, действительно впечатляет. Оказалось, что на каждом этапе своей новой «жизни» глина на этом заводе проходит через человеческие руки и любая отдельно взятая пиала или горшочек — это ручная работа.