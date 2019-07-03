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"Минчане здесь работать не торопятся". Репортаж с радошковичского завода, где рождается белорусская керамика
04.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Из простого кусочка глины в керамическую кружку или пиалу
Радошковичский керамический завод начал свою работу в 1970 году, когда неподалеку — в деревне Гайдуковка — началась добыча высококачественной красной глины. В следующем году предприятие отметит 50-летний юбилей.
Сегодня здесь работают около 300 человек, выпускаемой продукции — около 300 наименований, большая часть из которой — посуда бытового назначения и сувениры.
Во время экскурсии можно увидеть весь процесс преобразования маленького кусочка глины в красивую чашку или тарелку. Забегая вперед, могу сказать, что объем работ, выполняемых вручную, действительно впечатляет. Оказалось, что на каждом этапе своей новой «жизни» глина на этом заводе проходит через человеческие руки и любая отдельно взятая пиала или горшочек — это ручная работа.
Процесс создания посуды
Все изделия изготавливаются двумя методами. Посуда делается методом формовки автоматом, а гипсовые формы заливаются шликерным литьем.
Глина, которую привозят из карьера, в первоначальном виде не используется. Для начала ее просеивают, дробят и доводят до жидкого состояния — на выходе получается жидкий шликер. Шликер закачивается в большую емкость, по насосам перекачивается в специальные рукава, которые помогают стечь лишней влаге. Таким образом из жидкого состояния глина переходит в более плотную массу, похожую на шоколадное тесто.
После этого глина вакуумируется и прессуется. Далее ее нарезают на тубы различного размера и диаметра.
— Размер таких туб зависит от изделия, для которого они будут предназначены. Если это крышечки, то и тубы будут тонкие и маленькие, а если кашпо — то тубы будут намного больше, — рассказала Любовь Щербач.
— Слово «керамика» переводится с греческого как «глина обожженная». Потому что изделия из глины должны обжигаться, чтобы не быть хрупкими, — пояснила экскурсовод. — Конвейер, который стоит ближе всего к выходу, предназначен для просушки изделий. Сюда поступают только что отформованная на полуавтоматах продукция, которая должна за 1-2 дня просохнуть естественным путем. На полках по цвету легко угадать, какие чашки и горшки были сделаны совсем недавно, а какие — уже стоят здесь несколько дней. Только что изготовленные имеют более темный, шоколадный цвет, высохшие светлеют.
Для того, чтобы процесс сушки проходил более равномерно, конвейер по рельсам передвигает стеллажи с посудой по заводу до тех пор, пока влажность глины не достигнет 2%. После этого изделия снимаются с платформ и подготавливаются для первого обжига.
В электрических печах посуда обжигается при температуре до 980°С
На заводе установлены камерные электрические печи, которые по размеру и внешнему виду напоминают грузовые контейнеры. Платформы с посудой заезжают в печь по специальным рельсам. Обжиг будет длиться около суток при температуре 860-920°C.
Так как глина очень хорошо «держит» температуру, после первого обжига изделия будут остывать еще сутки. И на «выходе» уже можно увидеть глиняную посуду привычного всем красного цвета.
Все изделия проходят 2 основных обжига. Первый обжиг нужен для укрепления изделия в целом, а второй — для закрепления глазури. Повторный обжиг проходит при температуре 920-980°С для того, чтобы глазурь правильно растеклась по изделию. Если на посуде есть декор, то он будет закрепляться с помощью третьего обжига.
На готовые обожженные изделия краска или глазурь чаще всего наносится распылением при помощи специальных пульвелизаторов. Однако в некоторых случаях это может быть сделано с помощью «окунания» или «налива».
— Если нанесли глазурь, то изделия складываются на специальные поддоны для повторного обжига. Если нанесли краску, то перед обжигом нужно пройти лакировку и сортировку.
"Вся керамика проходит через ручную доработку"
Керамика невозможна без ручной работы. Именно поэтому на заводе трудятся гончары, художники.
— Несмотря на то, что на заводе установлены полуавтоматы, практически на каждом этапе требуется ручная доработка, — рассказала заведующая ассортиментным кабинетом Радошковичского керамического завода. — Каждая ручка на изделие прикрепляется вручную. А каждая отдельная ручка выливается с помощью гипсовый формы шликерным литьем.
Все шероховатости и неровности обрезаются и затираются также вручную. Опытный мастер сразу видит даже малейший брак на полуготовом изделии. Неожиданным стал тот факт, что, например, бракованные горшки и кашпо не идут в повторную обработку. Даже маленькая царапинка на их поверхности служит поводом для отправки изделия на утилизацию. Утилизация, в свою очередь, происходит очень просто: глину плавят и вывозят на места захоронения. Это природный материал, поэтому никаких дополнительных обработок перед этим не требуется.
На одном из процессов было видно, как изготавливаются небольшие блюдечки. Глиняная туба шоколадного цвета нарезается на небольшие по толщине кольца. Мастер подает эти кольца на полуавтомат с заранее установленными специальными насадками — они и формируют блюдца. Рядом с аппаратом трудится человек, который подает кольца на автомат и контролирует получившийся результат.
Есть участок художников, гончаров, декорирования и росписи. На гончарном круге работают 3 гончара. Все «сырые» изделия проходят ручную доработку и дальше идут по участкам.
— Роспись всех изделий у нас производится вручную. У каждого мастера разные изделия, собственные техники нанесения рисунка: кто-то спринцовкой рисует цветы, кто-то кисточкой больших орлов, — рассказала экскурсовод. — Сувенирная продукция делается из различных слепков вручную. Окрашивание также производит мастер.
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Фото: Павел Садовский
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"Минчане здесь работать не торопятся". Репортаж с радошковичского завода, где рождается белорусская керамика
Во время эко-культурной экспедиции «По Беларуси — со вкусом!» мы побывали на Радошковичском керамическом заводе. О том, как устроено предприятие, где люди бок о...
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