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Обзор рынка аренды квартир в Минске за июнь 2019 года
04.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Скорое окончание учебного года у студентов и приближение очередной вступительной кампании подогревает спрос на
Готовятся к очередной волне высокого спроса и арендодатели. В июне число объявлений о сдаче квартиры в аренду выросло сразу на 8,2%.
Спрос на данный момент немного ниже, чем в начале лета 2018 года, а предложение, напротив, выше.
За квартиры, вышедшие на рынок в июне, собственники рассчитывали получить не меньше устоявшегося весной уровня цен. Как итог, положительная ценовая динамика была отмечена у всех типов квартир. В наибольшей степени подорожала аренда 1-комнатных квартир, средний уровень цен на «двушки» и «трешки» также вырос.
На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:
1-комнатные квартиры — $265 (рост к маю на 2,7%);
2-комнатные квартиры — $345 (рост на 2,1%);
3-комнатные квартиры — $417 (рост на 1%).
Инвестиционная привлекательность аренды выросла на фоне неменяющихся
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С наступлением лета общая активность на рынке долгосрочной аренды квартир повышается.
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