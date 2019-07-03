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Обзор рынка аренды квартир в Минске за июнь 2019 года

04.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Скорое окончание учебного года у студентов и приближение очередной вступительной кампании подогревает спрос на аренду квартир в Минске. В июне количество запросов по поиску съемного жилья увеличилось на 3,5%. В ближайшие месяцы тенденция имеет все шансы на продолжение.

Готовятся к очередной волне высокого спроса и арендодатели. В июне число объявлений о сдаче квартиры в аренду выросло сразу на 8,2%.

Спрос на данный момент немного ниже, чем в начале лета 2018 года, а предложение, напротив, выше.

Обзор рынка аренды квартир в Минске за июнь 2019 года

За квартиры, вышедшие на рынок в июне, собственники рассчитывали получить не меньше устоявшегося весной уровня цен. Как итог, положительная ценовая динамика была отмечена у всех типов квартир. В наибольшей степени подорожала аренда 1-комнатных квартир, средний уровень цен на «двушки» и «трешки» также вырос.

На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:

1-комнатные квартиры — $265 (рост к маю на 2,7%);

2-комнатные квартиры — $345 (рост на 2,1%);

3-комнатные квартиры — $417 (рост на 1%).

Рост цен на аренду за последний год составил, в зависимости от типа квартир, от 8 до 11%.

География арендных ставок в июне 2019 года выглядела следующим образом:

Обзор рынка аренды квартир в Минске за июнь 2019 года
Обзор рынка аренды квартир в Минске за июнь 2019 года

Инвестиционная привлекательность аренды выросла на фоне неменяющихся цен на квартиры в Минске. По итогам июня индекс доходности аренды поднялся на отметку 6,09%, что является повторением самого высокого значения за последние 4,5 года.


Обзор рынка аренды квартир в Минске за июнь 2019 года
 
Теги: Минск
 
 
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С наступлением лета общая активность на рынке долгосрочной аренды квартир повышается.
 
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