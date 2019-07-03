Обзор рынка аренды квартир в Минске за июнь 2019 года

Скорое окончание учебного года у студентов и приближение очередной вступительной кампании подогревает спрос на аренду квартир в Минске . В июне количество запросов по поиску съемного жилья увеличилось на 3,5%. В ближайшие месяцы тенденция имеет все шансы на продолжение.

Готовятся к очередной волне высокого спроса и арендодатели. В июне число объявлений о сдаче квартиры в аренду выросло сразу на 8,2%.

Спрос на данный момент немного ниже, чем в начале лета 2018 года, а предложение, напротив, выше.