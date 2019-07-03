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Цена за "квадрат" равна стоимости подержанной иномарки. В центре Минска продается двухэтажный офис в историческом здании

04.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На улице Советской в Минске выставлен на продажу двухэтажный офис. Помещение расположено в здании, которое является недвижимой историко-культурной ценностью. Площадь офиса - 801,8 кв.м. Начальная цена лота, за которую можно купить офис - 4.502.400 руб. И продавец в стоимости уступать нес собирается.

Цена за "квадрат" равна стоимости подержанной иномарки. В центре Минска продается двухэтажный офис в историческом здании

Офис принадлежит ОАО "Трест Белтрансстрой". В прошлом – крупная строительная компания, которая была создана в 1940 году. За свою историю компания (в прошлом «Управление строительства №101») приложила в строительстве свою руку к таким историческим зданиям, как «Ворота Минска", ДК Железнодорожников, Администрация Парка высоких технологий и прочие. Вот так себя описывает компания у себя на сайте:

ОАО «Трест Белтрансстрой» занимает ведущие позиции в РБ в области транспортного строительства, «Лидер Отрасли» (серебро) по результатам национального бизнес-рейтинга РБ в 2013-2014 г. C 03.02.2016 участник холдинга "БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ".

Цена за "квадрат" равна стоимости подержанной иномарки. В центре Минска продается двухэтажный офис в историческом здании

Однако все не может длиться вечно. И в начале 2019 года ОАО "Трест Белтрансстрой" заявило об экономической несостоятельности (банкротстве). 17 января состоялся суд, после которого была начата процедура санации в отношении компании.

- По реестру требования кредиторов к нам – 35 миллионов рублей. А вся кредиторская задолженность у нас сегодня - около 50 миллионов. Плюс минус копейки, - рассказывает антикризисный управляющий Александр Мищук.

Цена за "квадрат" равна стоимости подержанной иномарки. В центре Минска продается двухэтажный офис в историческом здании
Александр Мищук

Первым из своих офисов ОАО "Трест Белтрансстрой" в лице антикризисного управляющего ЧУП "ВердиктАнтикризис" выставляет на продажу изолированное помещение по адресу Советская, 8. Двухэтажный офис площадью чуть более 800 кв.м. Рядом площадь Независимости, Красный костел, дом правительства, метро. В офисе размещается головное управление компании – 25 человек. "Трест Белтрансстрой» планирует освободить помещение только после его полной продажи.

- У нас условие: покупатель должен нам дать полгода на то, чтобы мы отсюда съехали, – говорит Александр Мищук. – Еще одно условие — у нас на втором этаже в левом крыле располагаются арендаторы, мы им отдали 150 кв.м в долгосрочную аренду. Так вот одно из условий при положительном исходе аукциона: дать этим компаниям срок в 3 месяца, чтобы они освободили помещение.

Цена за "квадрат" равна стоимости подержанной иномарки. В центре Минска продается двухэтажный офис в историческом здании
Цена за "квадрат" равна стоимости подержанной иномарки. В центре Минска продается двухэтажный офис в историческом здании
Цена за "квадрат" равна стоимости подержанной иномарки. В центре Минска продается двухэтажный офис в историческом здании

Оценку помещения производило ОАО «Белреставрация». Опираясь на место и исторически-культурную значимость здания, первоначальная цена составила - 4.502.400 руб. Итого один квадратный метр этого помещения стоит 2741 доллар по курсу на 02.07.2019 г.

- Правильно «Белреставрация» цену нагоняла! Они учитывали все коэффициенты, и вот так вышло. А мы цену снижать не спешим! И скидки мы будем делать очень маленькие. Покупателей море. Все говорят, что дорого. Дорого, оно-то дорого. Но посмотрите, место какое! – рассказывает антикризисный управляющий. - Даже арендаторы, которых мы заселили, задумываются: «А может нам купить?». Ребята, вот – цена, вот – торги. Но все говорят: «Дорого». А желающих уже с десяток. Есть одна европейская компания, очень сильная, которая ищет себе офис. Вот она легко может себе это позволить. Руководитель их, серб, вчера два раза звонил. Вот он приедет – посмотрим, что скажет.

Цена за "квадрат" равна стоимости подержанной иномарки. В центре Минска продается двухэтажный офис в историческом здании
Цена за "квадрат" равна стоимости подержанной иномарки. В центре Минска продается двухэтажный офис в историческом здании
Цена за "квадрат" равна стоимости подержанной иномарки. В центре Минска продается двухэтажный офис в историческом здании
Цена за "квадрат" равна стоимости подержанной иномарки. В центре Минска продается двухэтажный офис в историческом здании

Кроме здания на Советской ОАО "Трест Белтрансстрой" планирует продать свои здания в Гомеле, Минске, Витебске, Барановичах и прочих городах. По всей остальной недвижимости компании идет оценка ее стоимости.

Цена за "квадрат" равна стоимости подержанной иномарки. В центре Минска продается двухэтажный офис в историческом здании
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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На улице Советской в Минске выставлен на продажу двухэтажный офис. Помещение расположено в здании, которое является недвижимой историко-культурной ценностью....
 
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