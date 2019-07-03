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Цена за "квадрат" равна стоимости подержанной иномарки. В центре Минска продается двухэтажный офис в историческом здании
04.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На улице Советской в Минске выставлен на продажу двухэтажный офис. Помещение расположено в здании, которое является недвижимой историко-культурной ценностью. Площадь офиса - 801,8 кв.м. Начальная цена лота, за которую можно
Офис принадлежит ОАО "Трест Белтрансстрой". В прошлом – крупная строительная компания, которая была создана в 1940 году. За свою историю компания (в прошлом «Управление строительства №101»)
Однако все не может длиться вечно. И в начале 2019 года ОАО "Трест Белтрансстрой" заявило об экономической несостоятельности (банкротстве). 17 января состоялся суд, после которого была начата процедура санации в отношении компании.
- По реестру требования кредиторов к нам – 35 миллионов рублей. А вся кредиторская задолженность у нас сегодня - около 50 миллионов. Плюс минус копейки, - рассказывает антикризисный управляющий Александр Мищук.
Первым из своих офисов ОАО "Трест Белтрансстрой" в лице антикризисного управляющего ЧУП "ВердиктАнтикризис"
- У нас условие: покупатель должен нам дать полгода на то, чтобы мы отсюда съехали, – говорит Александр Мищук. – Еще одно условие — у нас на втором этаже в левом крыле располагаются арендаторы, мы им отдали 150 кв.м в долгосрочную аренду. Так вот одно из условий при положительном исходе аукциона: дать этим компаниям срок в 3 месяца, чтобы они освободили помещение.
Оценку помещения производило ОАО «Белреставрация». Опираясь на место и исторически-культурную значимость здания, первоначальная цена составила - 4.502.400 руб. Итого один квадратный метр этого помещения стоит 2741 доллар по курсу на 02.07.2019 г.
- Правильно «Белреставрация» цену нагоняла! Они учитывали все коэффициенты, и вот так вышло. А мы цену снижать не спешим! И скидки мы будем делать очень маленькие. Покупателей море. Все говорят, что дорого. Дорого, оно-то дорого. Но посмотрите, место какое! – рассказывает антикризисный управляющий. - Даже арендаторы, которых мы заселили, задумываются: «А может нам купить?». Ребята, вот – цена, вот – торги. Но все говорят: «Дорого». А желающих уже с десяток. Есть одна европейская компания, очень сильная, которая ищет себе офис. Вот она легко может себе это позволить. Руководитель их, серб, вчера два раза звонил. Вот он приедет – посмотрим, что скажет.
Фото: Павел Садовский.
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Цена за "квадрат" равна стоимости подержанной иномарки. В центре Минска продается двухэтажный офис в историческом здании
На улице Советской в Минске выставлен на продажу двухэтажный офис. Помещение расположено в здании, которое является недвижимой историко-культурной ценностью....
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