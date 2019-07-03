Однако все не может длиться вечно. И в начале 2019 года ОАО "Трест Белтрансстрой" заявило об экономической несостоятельности (банкротстве). 17 января состоялся суд, после которого была начата процедура санации в отношении компании.

- По реестру требования кредиторов к нам – 35 миллионов рублей. А вся кредиторская задолженность у нас сегодня - около 50 миллионов. Плюс минус копейки, - рассказывает антикризисный управляющий Александр Мищук.