ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси введен новый тариф на электричество

04.07.2019 12:24 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

С 1 июля в Беларуси появился новый дифференцированный тариф на электричество по трем временным периодам.

Согласно постановлению Совмина № 442, с 1 июля в Беларуси был введен новый тариф по трем временным отрезкам: с 23.00 до 6.00 — 0,0890 рубля за кВт/ч, с 17.00 до 23.00 — 0,2671 рубля за кВт/ч, остальное время суток — 0,1039 рубля за кВт/ч. Граждане смогут сами выбирать тариф, который им больше подходит, что позволит им снизить размер платежей за электроэнергию до 11%.

При этом сообщается, что  по-прежнему будет действовать также дифференцированный тариф на электричество по двум временным периодам: с 22.00 до 17.00 — 0,1039 рубля за кВт/ч, с 17.00 до 22.00 — 0,2968 рубля за кВт/ч.

"Введение дополнительной дифференциации направлено на сглаживание вечернего максимума нагрузки энергосистемы, а также на приоритетный перенос электропотребления из периода максимума нагрузки в ночное время суток", - сообщает Совмин.

Применение дифференциации с использованием трехставочного тарифа позволит потребителям, в том числе уже оплачивающим электроэнергию для бытовых нужд по дифференцированным по временным периодам тарифам, . Аналогичная дифференциация по трем временным периодам предполагается и для тарифов на электроэнергию, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, пишет БЕЛТА.

Напомним, что с 1 января в Беларуси указом президнта были подняты тарифы на электро-, водоснабжение, водоотведение, капремонт, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома, возмещения расходов на электроэнергию. Сумма повышения данных услуг составит 3,9 доллара. С 1 июня в Беларуси изменились в сторону роста тарифы на горячее водоснабжение и отопление.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 июля в Беларуси появился новый дифференцированный тариф на электричество по трем временным периодам.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Готовы ли белорусы воевать и секретный нейтралитет Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • футболки поло с длинным рукавом в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика