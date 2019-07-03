В Беларуси введен новый тариф на электричество

С 1 июля в Беларуси появился новый дифференцированный тариф на электричество по трем временным периодам.

Согласно постановлени ю Совмина № 442, с 1 июля в Беларуси был введен новый тариф по трем временным отрезкам: с 23.00 до 6.00 — 0,0890 рубля за кВт/ч, с 17.00 до 23.00 — 0,2671 рубля за кВт/ч, остальное время суток — 0,1039 рубля за кВт/ч. Граждане смогут сами выбирать тариф, который им больше подходит, что позволит им снизить размер платежей за электроэнергию до 11%.

При этом сообщается, что по-прежнему будет действовать также дифференцированный тариф на электричество по двум временным периодам: с 22.00 до 17.00 — 0,1039 рубля за кВт/ч, с 17.00 до 22.00 — 0,2968 рубля за кВт/ч.

"Введение дополнительной дифференциации направлено на сглаживание вечернего максимума нагрузки энергосистемы, а также на приоритетный перенос электропотребления из периода максимума нагрузки в ночное время суток", - сообщает Совмин.

Применение дифференциации с использованием трехставочного тарифа позволит потребителям, в том числе уже оплачивающим электроэнергию для бытовых нужд по дифференцированным по временным периодам тарифам, . Аналогичная дифференциация по трем временным периодам предполагается и для тарифов на электроэнергию, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, пишет БЕЛТА .