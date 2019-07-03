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В Беларуси введен новый тариф на электричество
04.07.2019 12:24 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
С 1 июля в Беларуси появился новый дифференцированный тариф на электричество по трем временным периодам.
Согласно
При этом сообщается, что по-прежнему будет действовать также дифференцированный тариф на электричество по двум временным периодам: с 22.00 до 17.00 — 0,1039 рубля за кВт/ч, с 17.00 до 22.00 — 0,2968 рубля за кВт/ч.
"Введение дополнительной дифференциации направлено на сглаживание вечернего максимума нагрузки энергосистемы, а также на приоритетный перенос электропотребления из периода максимума нагрузки в ночное время суток", - сообщает Совмин.
Применение дифференциации с использованием трехставочного тарифа позволит потребителям, в том числе уже оплачивающим электроэнергию для бытовых нужд по дифференцированным по временным периодам тарифам, . Аналогичная дифференциация по трем временным периодам предполагается и для тарифов на электроэнергию, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, пишет
Напомним, что с 1 января в Беларуси указом президнта были
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С 1 июля в Беларуси появился новый дифференцированный тариф на электричество по трем временным периодам.
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