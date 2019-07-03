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Пакет документов по инфраструктуре поддержки предпринимательства готовится в Беларуси

04.07.2019 12:29 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Пакет документов по инфраструктуре поддержки предпринимательства готовится в Беларуси
Фото из архива

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси готовится пакет документов, которые определят новые подходы в развитии инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщила директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Ирина Бабаченок во время обучающей поездки по бизнес-инкубаторам Минска и Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Нормативные правовые акты направлены на модернизацию существующей системы. "В течение ближайших трех месяцев в республике должны будут появиться проекты документов - от указа главы государства до всех необходимых подзаконных правовых актов, которые пропишут новую систему поддержки малого и среднего предпринимательства", - сказала Ирина Бабаченок.

Минэкономики рассчитывает на активное участие местных органов власти, общественности, международных экспертов в обсуждении данной темы.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси готовится пакет документов, которые определят новые подходы в развитии инфраструктуры поддержки малого и среднего...
 
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