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Пакет документов по инфраструктуре поддержки предпринимательства готовится в Беларуси
04.07.2019 12:29 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси готовится пакет документов, которые определят новые подходы в развитии инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщила директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Ирина Бабаченок во время обучающей поездки по бизнес-инкубаторам Минска и Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.
Нормативные правовые акты направлены на модернизацию существующей системы. "В течение ближайших трех месяцев в республике должны будут появиться проекты документов - от указа главы государства до всех необходимых подзаконных правовых актов, которые пропишут новую систему поддержки малого и среднего предпринимательства", - сказала Ирина Бабаченок.
Минэкономики рассчитывает на активное участие местных органов власти, общественности, международных экспертов в обсуждении данной темы.
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4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси готовится пакет документов, которые определят новые подходы в развитии инфраструктуры поддержки малого и среднего...
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