Источник материала: БелТА

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Полоцктранснефть Дружба" начало принимать для ОАО "Нафтан" российскую нефть соответствующего стандарта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ОАО "Полоцктранснефть Дружба".

Согласно дорожной карте, грязная нефть из нефтепровода Унеча-Полоцк 1 вытеснена реверсом по нефтепроводу Сургут-Полоцк в Россию.

Партия качественной нефти вместе с разделительным устройством поступила на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Полоцк" ОАО "Полоцктранснефть Дружба" 3 июля.

Поступившая российская нефть соответствует стандарту, что подтверждено аккредитованной лабораторией.

С 4 июля по очищенному магистральному нефтепроводу Унеча-Полоцк 1 обеспечивается отгрузка нефти в ОАО "Нафтан". Начаты работы по очистке магистрального нефтепровода Унеча-Полоцк 2.

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