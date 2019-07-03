Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ТЕХНОНИКОЛЬ увеличила заявленную прочность плит PIR до 150 килопаскалей ТЕХНОНИКОЛЬ постоянно совершенствует мастерство, развивая новые продукты и решения. С недавнего времени было принято решение увеличить показатель прочности...

ТЕХНОНИКОЛЬ постоянно совершенствует мастерство, развивая новые продукты и решения. С недавнего времени было принято решение увеличить показатель прочности теплоизоляционных плит на основе жесткого полиуретана PIR. И группа компаний ТЕХНОНИКОЛЬ начала производить теплоизоляцию PIR с 2015 года с открытием собственного завода в Рязани. Теплоизоляция на основе жесткого полиизоцианурата обладает целым комплексом важных преимуществ. Это и высокая прочность, и низкий коэффициент теплопроводности, и пожаробезопасность, и практически нулевое водопоглощение, и стойкость к агрессивным средам. Жесткая кольцевая молекулярная структура материала сочетается с прочными высокоплотными химическими связами, что обеспечивает высокую термическую стойкость теплоизоляции. Это означает, что при воздействии открытого огня утеплитель обугливается, не подвергая термическому разложению внутренние слои полимера.Теплоизоляционные плиты PIR ТЕХНОНИКОЛЬ имеют широкую сферу применения, они одинаково востребованы как в промышленно-гражданском строительстве, так и в сегменте малоэтажной стройки. Высокая прочность, устойчивость к вытаптываемости позволяет применять PIR при устройстве бесстяжечных систем, когда водоизоляционный ковер монтируется непосредственно по слою теплоизоляции. Часто неэксплуатируемые кровли подвергаются существенной пешеходной нагрузке в связи с уборкой снега, обслуживанием оборудования. В этом случае прочность материала имеет особенное значение.С момента запуска собственного производства в Рязани качество теплоизоляции PIR ТЕХНОНИКОЛЬ являлось стабильно высоким. Исследования, проведенные в собственной лаборатории качества, в течение нескольких лет фиксировали превышение фактических показателей прочностей по отношению к заявленным. В этой связи было принято решение повысить минимальный показатель прочности плит до не менее чем 150 килопаскалей.Теплоизоляция PIR ТЕХНОНИКОЛЬ, несмотря на то, что появилась на российском рынке всего несколько лет назад, уже пользуется спросом в России и в странах СНГ, отмечает операционный директор направления Полимерные мембраны и PIR Евгений Спиряков. При этом материал востребован в самых ответственных сегментах малоэтажного и промышленно-гражданского строительства. Он используется на крышах многоквартирных домов, зданий, в которых ежедневно находятся тысячи человек.В этой связи, безусловно, для нас, как для производителя, на первый план выходят свойства безопасности и надежности. По обоим показателям материал отлично себя зарекомендовал. Мы понимаем, насколько важно проектировщикам, застройщикам и сотрудникам подрядных организаций применять материалы, которые прослужат более полувека. Именно по этой причине мы взяли на себя обязательства и улучшили показатели прочности плит PIR ТЕХНОНИКОЛЬ.www.tn.ru