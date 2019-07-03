Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Монтажная система fischer FMS на 30% сократит затраты на установку массивных коммуникаций Монтаж коммуникаций является одной из важнейших составляющих эксплуатации любого здания, влияющей на бесперебойное функционирование сооружения и на его...

Монтаж коммуникаций является одной из важнейших составляющих эксплуатации любого здания, влияющей на бесперебойное функционирование сооружения и на его безопасность. Вместе с тем подобная работа является весьма трудоемким и длительным процессом. Однако применение монтажной системы fischer FMS при монтаже тяжелых трубопроводов сокращает затраты на 30 процентов по сравнению со стандартными сварными металлоконструкциями за счет уменьшения времени работ. Подобная экономия достигается благодаря модульным элементам, позволяющим предварительно собирать конструкцию. Кроме того, все составляющие имеют горячеоцинкованное покрытие, которое исключает необходимость применения дополнительной коррозионностойкой защиты на строительной площадке.По сравнению со стандартной толщиной цинкового покрытия, составляющей 40 микрон, толщина горячеоцинкованного покрытия системы FMS практически в два раза больше и составляет 75 микрон, что обеспечивает защиту элементов системы. Перфорированные профили FMP упрощают использование благодаря уменьшенной массе. Наличие отверстий со всех сторон монтажной шины обеспечивает безопасный, безошибочный и максимально точный монтаж элементов.Универсальный соединитель FMHB для массивных профилей FMP и соединительных элементов делает возможным как предварительный, так и сквозной монтаж. Установка простым поворотом на 90 градусов Т-образного болта с пружинным корпусом обеспечивает легкую и своевременную сборку. Зубчатая шайба гарантирует быструю регулировку и позиционирование. В конструкции предусмотрено применение дополнительной контргайки для динамических нагрузок. Широкий ассортимент монтажных профилей и соединительных элементов делает систему универсальной.Система fischer FMS выдерживает динамические нагрузки, а горячеоцинкованное покрытие позволяет использовать ее и для работ на улице. Основные сферы применения такой монтажной системы для тяжелых нагрузок, это рамные конструкции различных форм, консоли с дополнительными откосами, крепление к перекрытию на опорной шине, различные типы крепления к металлоконструкциям, трехмерные опорные конструкции.www.fischer.co.uk