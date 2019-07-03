ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Монтажная система fischer FMS на 30% сократит затраты на установку массивных коммуникаций

04.07.2019 12:40 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Строительство и недвижимость

Монтаж коммуникаций является одной из важнейших составляющих эксплуатации любого здания, влияющей на бесперебойное функционирование сооружения и на его безопасность. Вместе с тем подобная работа является весьма трудоемким и длительным процессом. Однако применение монтажной системы fischer FMS при монтаже тяжелых трубопроводов сокращает затраты на 30 процентов по сравнению со стандартными сварными металлоконструкциями за счет уменьшения времени работ. Подобная экономия достигается благодаря модульным элементам, позволяющим предварительно собирать конструкцию. Кроме того, все составляющие имеют горячеоцинкованное покрытие, которое исключает необходимость применения дополнительной коррозионностойкой защиты на строительной площадке.

По сравнению со стандартной толщиной цинкового покрытия, составляющей 40 микрон, толщина горячеоцинкованного покрытия системы FMS практически в два раза больше и составляет 75 микрон, что обеспечивает защиту элементов системы. Перфорированные профили FMP упрощают использование благодаря уменьшенной массе. Наличие отверстий со всех сторон монтажной шины обеспечивает безопасный, безошибочный и максимально точный монтаж элементов.

Универсальный соединитель FMHB для массивных профилей FMP и соединительных элементов делает возможным как предварительный, так и сквозной монтаж. Установка простым поворотом на 90 градусов Т-образного болта с пружинным корпусом обеспечивает легкую и своевременную сборку. Зубчатая шайба гарантирует быструю регулировку и позиционирование. В конструкции предусмотрено применение дополнительной контргайки для динамических нагрузок. Широкий ассортимент монтажных профилей и соединительных элементов делает систему универсальной.

Система fischer FMS выдерживает динамические нагрузки, а горячеоцинкованное покрытие позволяет использовать ее и для работ на улице. Основные сферы применения такой монтажной системы для тяжелых нагрузок, это рамные конструкции различных форм, консоли с дополнительными откосами, крепление к перекрытию на опорной шине, различные типы крепления к металлоконструкциям, трехмерные опорные конструкции.

www.fischer.co.uk
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Монтаж коммуникаций является одной из важнейших составляющих эксплуатации любого здания, влияющей на бесперебойное функционирование сооружения и на его...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Пакет документов по инфраструктуре поддержки предпринимательства готовится в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика