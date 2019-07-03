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Лукашенко - Трампу: Возобновление деятельности послов соответствует национальным интересам
04.07.2019 16:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с США является одним из приоритетов внешней политики Беларуси. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко, направленном Дональду Траму в связи с Днем независимости США.
«Убежден, что дальнейшее построение конструктивных связей между Беларусью и Соединенными Штатами с возобновлением деятельности дипломатических представительств наших стран на уровне послов соответствует национальным интересам обоих государств», — говорится в поздравлении, опубликованном
Президент Беларуси также пожелал успехов и благополучия Дональду Трампу, его семье и американскому народу.
К слову, на днях Госсекретарь США Майк Помпео поздравил белорусов с Днем независимости,
Напомним, 11 января американский журнал Foreign Policy Минске">сообщил, что глава МИД Беларуси Владимир Макей 10 января уведомил Вашингтон о снятии ограничений на число американских дипломатов в Минске.
«Это большой шаг. Это начало оттепели», — сказал Foreign Policy неназванный американский чиновник.
Позже МИД Беларуси подтвердил звонки Макея руководству Госдепа США, но детали
14 января Владимир Макей
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Александр Лукашенко поздравил Дональда Трама с Днем независимости США.
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