Лукашенко - Трампу: Возобновление деятельности послов соответствует национальным интересам

Источник материала: Tut.by

Поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с США является одним из приоритетов внешней политики Беларуси. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко, направленном Дональду Траму в связи с Днем независимости США.



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«Убежден, что дальнейшее построение конструктивных связей между Беларусью и Соединенными Штатами с возобновлением деятельности дипломатических представительств наших стран на уровне послов соответствует национальным интересам обоих государств», — говорится в поздравлении, опубликованном пресс-службой Александра Лукашенко.

Президент Беларуси также пожелал успехов и благополучия Дональду Трампу, его семье и американскому народу.

К слову, на днях Госсекретарь США Майк Помпео поздравил белорусов с Днем независимости, заявив , что Соединенные Штаты являются непоколебимым приверженцем независимости, суверенитета и территориальной целостности Беларуси.

Напомним, 11 января американский журнал Foreign Policy Минске">сообщил, что глава МИД Беларуси Владимир Макей 10 января уведомил Вашингтон о снятии ограничений на число американских дипломатов в Минске.

«Это большой шаг. Это начало оттепели», — сказал Foreign Policy неназванный американский чиновник.

Позже МИД Беларуси подтвердил звонки Макея руководству Госдепа США, но детали не раскрыл .

14 января Владимир Макей заявил , что между Минском и Вашингтоном идут переговоры о взаимном расширении дипломатического присутствия, в том числе о том, что обе стороны должны быть представлены на уровне послов.