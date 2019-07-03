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Лукашенко - Трампу: Возобновление деятельности послов соответствует национальным интересам

04.07.2019 16:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с США является одним из приоритетов внешней политики Беларуси. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко, направленном Дональду Траму в связи с Днем независимости США.


Фото: Reuters

«Убежден, что дальнейшее построение конструктивных связей между Беларусью и Соединенными Штатами с возобновлением деятельности дипломатических представительств наших стран на уровне послов соответствует национальным интересам обоих государств», — говорится в поздравлении, опубликованном пресс-службой Александра Лукашенко.

Президент Беларуси также пожелал успехов и благополучия Дональду Трампу, его семье и американскому народу.

К слову, на днях Госсекретарь США Майк Помпео поздравил белорусов с Днем независимости, заявив, что Соединенные Штаты являются непоколебимым приверженцем независимости, суверенитета и территориальной целостности Беларуси.

Напомним, 11 января американский журнал Foreign Policy Минске">сообщил, что глава МИД Беларуси Владимир Макей 10 января уведомил Вашингтон о снятии ограничений на число американских дипломатов в Минске.

«Это большой шаг. Это начало оттепели», — сказал Foreign Policy неназванный американский чиновник.

Позже МИД Беларуси подтвердил звонки Макея руководству Госдепа США, но детали не раскрыл.

14 января Владимир Макей заявил, что между Минском и Вашингтоном идут переговоры о взаимном расширении дипломатического присутствия, в том числе о том, что обе стороны должны быть представлены на уровне послов.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко поздравил Дональда Трама с Днем независимости США.
 
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