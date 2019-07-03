Недобросовестная конкуренция все-таки была? Верховный суд не удовлетворил иск «Евроторга» и оставил без изменения решение МАРТ

Напомним, что в начале июня 2019 года Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь обнаружило факт нарушения антимонопольного законодательства со стороны ООО «Евроторг» . Основанием для расследования послужило заявление гомельской компании ООО «Широких» в 2017 году. В документе говорилось о том, что «Евроторг» предъявляет жесткий ультиматум к контрагентам по работе с сетью «Широких».

Заявитель сообщил о 12 субъектах хозяйствования, осуществлявших оптовые поставки товара в адрес ООО «Широких». По мнению представителей сети, все они под влиянием «Евроторга» предпринимали меры по ухудшению условий сотрудничества. Это выражалось в прекращении поставок товаров, просьбах поднять розничные цены, попытках отписать возвратной накладной (либо выкупить) продукцию из магазинов торговой сети «Широких». Свои слова заявитель подкрепил перепиской по электронной почте и приложению Viber с некоторыми из поставщиков.