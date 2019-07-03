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Недобросовестная конкуренция все-таки была? Верховный суд не удовлетворил иск «Евроторга» и оставил без изменения решение МАРТ

04.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Первое заседание по делу «Евроторг» – МАРТ прошло в понедельник 1 июля. Сегодня Верховный суд Республики Беларусь вынес свой вердикт – иск «Евроторга» не удовлетворен в полной мере. Решение МАРТ о наличии у крупнейшего ритейлера нарушений по части антимонопольного законодательства осталось в силе.

Недобросовестная конкуренция все-таки была? Верховный суд не удовлетворил иск «Евроторга» и оставил без изменения решение МАРТ

Напомним, что в начале июня 2019 года Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь обнаружило факт нарушения антимонопольного законодательства со стороны ООО «Евроторг». Основанием для расследования послужило заявление гомельской компании ООО «Широких» в 2017 году. В документе говорилось о том, что «Евроторг» предъявляет жесткий ультиматум к контрагентам по работе с сетью «Широких».

Заявитель сообщил о 12 субъектах хозяйствования, осуществлявших оптовые поставки товара в адрес ООО «Широких». По мнению представителей сети, все они под влиянием «Евроторга» предпринимали меры по ухудшению условий сотрудничества. Это выражалось в прекращении поставок товаров, просьбах поднять розничные цены, попытках отписать возвратной накладной (либо выкупить) продукцию из магазинов торговой сети «Широких». Свои слова заявитель подкрепил перепиской по электронной почте и приложению Viber с некоторыми из поставщиков. 

Недобросовестная конкуренция все-таки была? Верховный суд не удовлетворил иск «Евроторга» и оставил без изменения решение МАРТ

Расследование затянулось на два года и только в июне 2019-ого МАРТ установил нарушения антимонопольного законодательства со стороны ООО «Евроторг» по признакам, предусмотренным подпунктом 1.4 пункта 1 статьи 16 Закона в редакции от 12.12.2013 (статьи 31 Закона). Вместе с тем, никакого наказания за нарушения не последовало. За «Широких» осталось право подать заявление с требованием начать по делу «Евроторга» административный процесс; «Евроторг», в свою очередь, мог обжаловать решение МАРТ в суде. Что и сделал.

Спустя месяц после вынесения Решения стороны встретились в Верховном Суде Республики Беларусь, сегодня – 4 июля – Суд выступил на стороне Министерства, оставив решение о факте нарушений со стороны ООО «Евроторг» без изменений. «Евроторг» намерен обжаловать решение. Ритейлер считает, что МАРТ не нашел документального подтверждения вины торговой сети, а все факты, описанные в решение, имеют характер предположения.

Фото: Павел Садовский

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Первое заседание по делу «Евроторг» – МАРТ прошло в понедельник 1 июля. Сегодня Верховный суд Республики Беларусь вынес свой вердикт – иск «Евроторга» не...
 
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