«Мы докажем свою правоту». Верховный суд признал недобросовестную конкуренцию со стороны «Евроторга»

Источник материала: Tut.by

Верховный суд отказал компании «Евроторг» — владельцу крупнейшей в Беларуси продуктовой розничной сети «Евроопт» — в удовлетворении жалобы на решение Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) о признании за ретейлером факта нарушения законодательства в части недобросовестной конкуренции. Такое решение на заседании 4 июля приняла судья Екатерина Караткевич, сообщает БелаПАН .





Как заявила судья, решение вступает в силу с момента оглашения, но может быть обжаловано в кассационном порядке.

«Евроторг» обжалует решение суда по «делу „Широких“», сообщил ритейлер после решения ВС.

О чем спор?

Напомним, в 2017 году компания «Широких», которой принадлежат 8 торговых объектов в Гомеле, направила заявление в МАРТ с просьбой провести разбирательство и принять меры по противодействию монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции по отношению к «Евроторгу». В то время крупнейший ритейлер страны предъявлял жесткий ультиматум к контрагентам по работе с сетью магазинов «Широких».

Компания сообщала о 12 субъектах хозяйствования, осуществлявших оптовые поставки товара в адрес «Широких», которые из-за влияния «Евроторга» предпринимали меры по ухудшению условий сотрудничества с гомельской компанией, что выражалось «в прекращении поставок товаров, просьбах поднять розничные цены, попытках отписать возвратной накладной (либо выкупить) продукцию из магазинов торговой сети „Широких“, поставленную ранее согласно заключенным договорам».

«Широких» представил переписку по электронной почте и Viber с некоторыми поставщиками. Из этих сообщений, в частности, стало известно, что «Евроторг» «требует ценовую дистанцию от конкурентов не менее 10 процентов». Речь шла о такой продукции, как макароны, кофе, пиво, батончики, презервативы и так далее. В итоге 9 оптовых компаний были вынуждены прекратить отгрузки продукции в адрес «Широких» либо сократить ассортимент.

В последствии импортеры открестились от того, что «Евроторг» оказывает на них давление в части условий поставок и ценообразования.

По итогам почти двухлетних разбирательств МАРТ сделал вывод о наличии нарушения антимонопольного законодательства со стороны «Евроторга».

Но «Евроторг» не понесет наказание. По делам о недобросовестной конкуренции согласно КоАП обязательно требуется заявление о привлечении к административной ответственности нарушителя. Компания «Широких» отказалась подавать такое заявление.

Почему «Евроторг» не согласен с решением МАРТ?

Впрочем, «Евроторг» был вынужден добиваться справедливости в суде. Дело в том, что эта история негативно сказывается на репутации компании, которая последние годы развернула бурную деятельность на международном рынке капитала.

С точки зрения «Евроторга», ни один факт, изложенный МАРТ в качестве основы обвинения в адрес ритейлера, «не нашел своего документального подтверждения в материалах дела», говорится в официальном комментарии компании по итогам разбирательств в Верховном суде.

В сообщении говорится, что все материалы дела и доказательства, исследованные в суде, подтверждают, что со стороны «Евроторга» отсутствовали действия, содержащие признаки недобросовестной конкуренции, а все действия по отношению к компании «Широких» совершались отдельными менеджерами отдельно взятых поставщиков, которые не имеют к «Евроторгу» никакого отношения.

Эти же сотрудники в своих пояснениях МАРТ отрицали факт коммуникации с «Евроторгом»; сами компании, в которых работают данные лица, в официальных письмах в адрес МАРТ опровергли какое-либо давление со стороны «Евроторга». «Однако министерство совершенно безосновательно заявляет, что это и является следствием давления. Это мнение МАРТ ничем не подкреплено», считают в «Евроторге».

В «Евроторге» подчеркнули, что на регулярной основе проводят мониторинг цен в торговых объектах крупных конкурирующих сетей. Аналогичные действия проводят и другие торговые сети, как в Беларуси, так и за рубежом.

В июне-июле 2017 года «Евроторг» впервые провел мониторинг цен в магазинах «Широких». В итоге было выявлено, что цены на 40 товаров, которые поставлялись 10 поставщиками, на полках в магазинах «Широких» были ниже, чем закупочные цены на аналогичные товары для «Евроторга» от тех же поставщиков. Из этого ритейлер сдалал вывод, что данные товары поставляются в адрес «Евроторга» по ценам значительно выше, чем для «Широких». В этой связи крупнейший ритейлер направил запросы данным поставщикам для прояснения ситуации — почему так происходит, особенно с учетом логистических затрат, которые берет на себя «Евроторг», и объемов закупаемых товаров.

Данные запросы были единственным действием, которое предпринял со своей стороны «Евроторг», и в компании не обладают «информацией, какие дальнейшие действия предпринимали поставщики товаров в их отношениях с «Широких». Поскольку вопрос возник в отношении 40 товаров, которые поставлялись 10 поставщиками, этот факт, по мнению «Евроторга», объясняет синхронность направления сообщений региональными представителями этих поставщиков в адрес «Широких».

В «Евроторге» считают, что создается опасный прецедент, который может быть использован для недобросовестной конкурентной борьбы в будущем: любая компания может быть обвинена в нарушении антимонопольного законодательства на основе переписки в Viber третьих лиц с ее конкурентами и подачи жалобы в МАРТ.

В «Евроторге» уверены, что смогут еще «доказать свою правоту» в кассационном порядке и по итогу «справедливость восторжествует».