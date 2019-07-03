Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Универсальное средство для дома от Soudal SOUDAL рассказывает об универсальном средстве, которое поможет решить множество задач, как на даче, так и в квартире. Каждому хозяину квартиры, а уж тем более дома,...

SOUDAL рассказывает об универсальном средстве, которое поможет решить множество задач, как на даче, так и в квартире. Каждому хозяину квартиры, а уж тем более дома, известно, сколько различных работ, в том числе и ремонтных, приходится выполнять практически ежедневно. То в ванной отклеится плитка, то сильный ветер повредит желоб водостока, а бывает, что декоративный плинтус отойдет от стены. Неполадка может быть и совсем незначительной, однако портящей внешний вид жилья. В таких случаях SOUDAL рекомендует Полиуретановый клей-герметик, который поможет решить проблему быстро и без лишних усилий. В загородном доме поломка может произойти не только внутри, но и снаружи строения. Например, крыша может протечь из-за недостаточного прилегания черепицы. Полиуретановый клей-герметик от SOUDAL превосходно справится с кровельными и другими наружными работами, поскольку он обладает устойчивостью к влаге и низким температурам, а также отличается очень хорошей адгезией ко всем строительным материалам.Очень часто отслоение и отклеивание материалов происходит именно в так называемых влажных зонах дома. Под воздействием пара, конденсата и перепадов температур слой клеящего вещества разрушается быстрее. Поэтому важно ответственно подходить к выбору материалов еще на этапе ремонта и качественно герметизировать все швы.Полиуретановый клей-герметик от SOUDAL пригодится любому хозяину, как на стадии ремонта, так и в повседневной жизни, ведь он прекрасно справится с отпавшей керамической плиткой, креплением плинтусов и стеновых панелей, ремонтом отсоединившихся ручек шкафов и крючков для полотенец и других элементов кухни или ванной комнаты.Еще одной насущной проблемой является плохая терморегуляция в квартире или доме. Чащет всего причиной этой беды является некачественный монтаж окон. Опять же, к этому стоит отнестись ст особым вниманием еще на этапе строительства, но часто жилье приобретается уже в готовом виде. Что же предпринять в таком случае?На самом деле решением проблемы снова может стать Полиуретановый клей-герметик от SOUDAL. Он отлично заполняет швы в бетоне, кирпиче и других строительных материалах и прекрасно подходит для герметизации окон. Необходимо лишь удалить старый герметик или монтажную пену и обработать швы и стыки средством от SOUDAL..www.soudal.ru