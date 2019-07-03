ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Универсальное средство для дома от Soudal

04.07.2019 13:05 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Строительство и недвижимость

SOUDAL рассказывает об универсальном средстве, которое поможет решить множество задач, как на даче, так и в квартире. Каждому хозяину квартиры, а уж тем более дома, известно, сколько различных работ, в том числе и ремонтных, приходится выполнять практически ежедневно. То в ванной отклеится плитка, то сильный ветер повредит желоб водостока, а бывает, что декоративный плинтус отойдет от стены. Неполадка может быть и совсем незначительной, однако портящей внешний вид жилья. В таких случаях SOUDAL рекомендует Полиуретановый клей-герметик, который поможет решить проблему быстро и без лишних усилий. В загородном доме поломка может произойти не только внутри, но и снаружи строения. Например, крыша может протечь из-за недостаточного прилегания черепицы. Полиуретановый клей-герметик от SOUDAL превосходно справится с кровельными и другими наружными работами, поскольку он обладает устойчивостью к влаге и низким температурам, а также отличается очень хорошей адгезией ко всем строительным материалам.

Очень часто отслоение и отклеивание материалов происходит именно в так называемых влажных зонах дома. Под воздействием пара, конденсата и перепадов температур слой клеящего вещества разрушается быстрее. Поэтому важно ответственно подходить к выбору материалов еще на этапе ремонта и качественно герметизировать все швы.

Полиуретановый клей-герметик от SOUDAL пригодится любому хозяину, как на стадии ремонта, так и в повседневной жизни, ведь он прекрасно справится с отпавшей керамической плиткой, креплением плинтусов и стеновых панелей, ремонтом отсоединившихся ручек шкафов и крючков для полотенец и других элементов кухни или ванной комнаты.

Еще одной насущной проблемой является плохая терморегуляция в квартире или доме. Чащет всего причиной этой беды является некачественный монтаж окон. Опять же, к этому стоит отнестись ст особым вниманием еще на этапе строительства, но часто жилье приобретается уже в готовом виде. Что же предпринять в таком случае?

На самом деле решением проблемы снова может стать Полиуретановый клей-герметик от SOUDAL. Он отлично заполняет швы в бетоне, кирпиче и других строительных материалах и прекрасно подходит для герметизации окон. Необходимо лишь удалить старый герметик или монтажную пену и обработать швы и стыки средством от SOUDAL..

www.soudal.ru
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
SOUDAL рассказывает об универсальном средстве, которое поможет решить множество задач, как на даче, так и в квартире. Каждому хозяину квартиры, а уж тем более дома,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Монтажная система fischer FMS на 30% сократит затраты на установку массивных коммуникаций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика