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«Нафтан» начал получать чистую нефть по «Дружбе»

04.07.2019 20:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Полоцктранснефть Дружба» начала принимать для нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» чистую российскую нефть. Об этом говорится в сообщении полоцкого предприятия.

«С 4 июля 2019 года по очищенному магистральному нефтепроводу Унеча-Полоцк-1 обеспечивается отгрузка нефти на ОАО „Нафтан“. Начаты работы по очистке магистрального нефтепровода Унеча-Полоцк-2», говорится в сообщении.

Ранее «грязная» нефть из нефтепровода Унеча-Полоцк-1 была вытеснена реверсом по нефтепроводу Сургут-Полоцк в Российскую Федерацию.

3 июля партия нефти качества, соответствующего ГОСТу, вместе с разделительным устройством поступила на линейную производственно-диспетчерскую станцию «Полоцк» ОАО «Полоцктранснефть Дружба».

Чистая российская нефть соответствует стандарту, что подтверждено аккредитованной лабораторией, подчеркнули на предприятии.

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба». Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. В итоге поставки нефти на два белорусских НПЗ были ограничены. Чистая нефть стала поступать на границу Беларуси по нефтепроводу «Дружба» 2 мая. Первым чистое сырье стал перерабатывать Мозырский НПЗ.

Однако, чтобы очистить «трубу» от 1,2 млн тонн некондиционного сырья, требуется время. Беларусь уже вытеснила в Россию более 700 тыс. тонн «грязной» нефти. «Предполагается, что к 15 августа некачественной нефти в Беларуси не будет в результате ее вытеснения на территорию России», — сказал 28 июня вице-премьер Игорь Ляшенко. По его слова, Беларусь недополучила во втором квартале 630 тыс. тонн качественной российской нефти. Из них 430 тыс. тонн — на «Нафтан». В ближайшее время Россия допоставит на «Нафтан» 100 тыс. тонн качественной нефти, из них по «Дружбу» — около 45 тыс. тонн, остальное — железнодорожным транспортом.

 
 
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Ранее «грязная» нефть из нефтепровода Унеча-Полоцк-1 была вытеснена реверсом по нефтепроводу Сургут-Полоцк в Российскую Федерацию.
 
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