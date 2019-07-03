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«Нафтан» начал получать чистую нефть по «Дружбе»
04.07.2019 20:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Полоцктранснефть Дружба» начала принимать для нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» чистую российскую нефть. Об этом говорится в
«С 4 июля 2019 года по очищенному магистральному нефтепроводу Унеча-Полоцк-1 обеспечивается отгрузка нефти на ОАО „Нафтан“. Начаты работы по очистке магистрального нефтепровода Унеча-Полоцк-2», говорится в сообщении.
Ранее «грязная» нефть из нефтепровода Унеча-Полоцк-1 была вытеснена реверсом по нефтепроводу Сургут-Полоцк в Российскую Федерацию.
3 июля партия нефти качества, соответствующего ГОСТу, вместе с разделительным устройством поступила на линейную производственно-диспетчерскую станцию «Полоцк» ОАО «Полоцктранснефть Дружба».
Чистая российская нефть соответствует стандарту, что подтверждено аккредитованной лабораторией, подчеркнули на предприятии.
Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба». Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. В итоге поставки нефти на два белорусских НПЗ были ограничены. Чистая нефть стала поступать на границу Беларуси по нефтепроводу «Дружба» 2 мая. Первым чистое сырье стал перерабатывать Мозырский НПЗ.
Однако, чтобы очистить «трубу» от 1,2 млн тонн некондиционного сырья, требуется время. Беларусь уже
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Ранее «грязная» нефть из нефтепровода Унеча-Полоцк-1 была вытеснена реверсом по нефтепроводу Сургут-Полоцк в Российскую Федерацию.
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