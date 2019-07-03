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Белкоопсоюз инвестировал 28 млн рублей в модернизацию своей торговой сети

04.07.2019 20:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белкоопсоюз в 2018 году инвестировал 28 млн рублей в модернизацию своей торговой сети, сообщил 4 июля на пресс-конференции в Минске первый заместитель председателя правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Александр Скрундевский.

По его словам, средства были направлены на строительство шести новых объектов, покупку 20 новых автомагазинов, замену торгового и технологического оборудования, модернизацию действующих торговых объектов.

Сегодня сеть магазинов Белкоопсоюзи включает 6,5 тыс. стационарных объектов, 622 автомагазина, которые обслуживают более 35% населения страны в основном в сельской местности. «Развитие конкуренции в сфере торговли заставляет нас идти в ногу со временем, в 2018 году мы сделали акцент на ребрендинге всей нашей торговой сети, более 4 тыс. магазинов стали работать в новом формате, в этом году мы эту работу продолжим», — отметил первый зампредседателя союза.

По его словам, в 2019—2020 годах планируется построить 16 новых объектов — магазинов шаговой доступности. Развиваются также сеть магазинов «Сладкий терем», торгующих кулинарными и кондитерскими изделиями, магазины, обслуживающие садовые товарищества, и дискаунтеры.

Кроме этого, сообщил Скрундевский, развивается интернет-торговля, работают 40 интернет-витрин, планируется открыть еще 60.

«Что касается ценовой политики, то данный вопрос находится на постоянном контроле. У многих сложилось мнение, что в магазинах Белкоопсоюза цены выше, чем в других торговых сетях. Можем заверить, что мы постоянно отслеживаем эту ситуацию. Наши цены доступны каждому. А если брать сельхозпродукцию, которую мы сегодня заготавливаем, я могу с уверенностью говорить, что она на порядок дешевле, чем у конкурентов, круглый год. Стоимость социально значимых товаров у нас на особом контроле, и стоимость повседневной корзины не превышает ту, которую предлагают магазины других форм собственности, либо в отдельных случаях даже и ниже», — подчеркнул руководитель.

При этом он заметил, что 93% продаваемой продукции отечественная.

 
Теги: Минск
 
 
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Средства были направлены на строительство шести новых объектов, покупку 20 новых автомагазинов, замену торгового и технологического оборудования, модернизацию...
 
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