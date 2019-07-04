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Глава «Керамина» - о задержаниях руководителей: Годами сидят в СИЗО. Не верю, что там все объективно

04.07.2019 21:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Директорам в Беларуси нужно объединяться, в том числе для защиты в случаях задержания правоохранительными органами. Такое мнение высказал генеральный директор ОАО «Керамин» Александр Яновский 4 июля на пресс-конференции в Минске, отвечая на вопросы, почему директорский корпус молчит и не вступается за коллег, которых довольно часто арестовывают, почему директора не создают объединение для защиты своих прав и интересов.

«Корпоративности нет не только среди директорского корпуса. Нас многих обижают. Союзы и объединения директорского корпуса необходимы. Но я слабо представляю, с кем сегодня можно скооперироваться. Разъединение достаточно серьезное. Если мы раньше друг друга знали, то теперь кадры меняются очень быстро», — заметил Яновский на пресс-конференции, посвященной вручению премии «Человек дела».

По его словам, многих директоров, которые задержаны или отбывают наказание, он знает десятилетиями. «Все, кого я знаю, это люди уже достаточно немолодые. Главное, что человек нарабатывает — это репутация, и никакие деньги не могут компенсировать потерю репутации. Особенно, когда какие-то суммы называются. Я этого не понимаю. Я не верю информации, что там все объективно», — подчеркнул гендиректор «Керамина».

По его мнению, надзорные и правоохранительные органы «умеют подавать информацию так, что потом долго что-то доказывать». «Годами люди сидят в следственном изоляторе. Если есть живая информация, почему годами надо доказывать, что что-то произошло? Я говорю за тех, кого знаю», — сказал Яновский.

При этом он отметил, что по сравнению с зарплатами топ-менеджеров в России и Украине в Беларуси зарплата у директоров небольшая. «Это даже не в разы, а на порядок меньше, если даже говорить о зарплатах директоров небольших предприятий в соседних странах. Я говорю о зарплатах на госпредприятиях. Там правила устанавливает собственник в лице министерства, концерна и так далее. На этих зарплатах и есть возможность у некоторых структур находить слабость и в наших звеньях. Наверное, это есть», — подытожил Яновский.

 
Теги: Минск
 
 
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Директорам в Беларуси нужно объединяться, в том числе для защиты в случаях задержания правоохранительными органами. Такое мнение высказал генеральный директор...
 
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