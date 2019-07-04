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В Беларуси будут поддерживать предпринимателей по-новому

04.07.2019 20:04 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Новая система поддержки предпринимательства начнет действовать в Беларуси в течение трех месяцев.

Об этом заявила глава департамента по предпринимательству Минэкономики Ирина Бабаченок 4 июля в Минске.

По ее словам, сейчас готовится пакет документов, регламентирующих работу системы. Это указ президента и все подзаконные правовые акты. Эти документы направлены на модернизацию нынешней системы, которая за 10 лет существования перестала отвечать потребностям бизнеса.

К системе также подключат крупные консалтинговые компании. Изменятся подходы и к бизнес-инкубаторам.

«Также мы говорим о необходимости поменять взгляд на бизнес-инкубирование, - добавила Ирина Бабаченок. - Новая система предполагает анализ потребностей бизнеса, что позволит практически в онлайн-режиме оценивать эффективность предоставляемых услуг и оперативно менять направления, инструменты, способы, виды, формы финансирования».

Будет создана новая организация, целью которой станет курирование сферы поддержки МСП, передает БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
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Новая система поддержки предпринимательства начнет действовать в Беларуси в течение трех месяцев. Об этом заявила глава департамента по предпринимательству...
 
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