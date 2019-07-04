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В Беларуси будут поддерживать предпринимателей по-новому
04.07.2019 20:04 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Новая система поддержки предпринимательства начнет действовать в Беларуси в течение трех месяцев.
Об этом заявила глава департамента по предпринимательству Минэкономики Ирина Бабаченок 4 июля в Минске.
По ее словам, сейчас готовится пакет документов, регламентирующих работу системы. Это указ президента и все подзаконные правовые акты. Эти документы направлены на модернизацию нынешней системы, которая за 10 лет существования перестала отвечать потребностям бизнеса.
К системе также подключат крупные консалтинговые компании. Изменятся подходы и к бизнес-инкубаторам.
«Также мы говорим о необходимости поменять взгляд на бизнес-инкубирование, - добавила Ирина Бабаченок. - Новая система предполагает анализ потребностей бизнеса, что позволит практически в онлайн-режиме оценивать эффективность предоставляемых услуг и оперативно менять направления, инструменты, способы, виды, формы финансирования».
Будет создана новая организация, целью которой станет курирование сферы поддержки МСП, передает
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Новая система поддержки предпринимательства начнет действовать в Беларуси в течение трех месяцев. Об этом заявила глава департамента по предпринимательству...
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