В Беларуси будут поддерживать предпринимателей по-новому

Новая система поддержки предпринимательства начнет действовать в Беларуси в течение трех месяцев.

Об этом заявила глава департамента по предпринимательству Минэкономики Ирина Бабаченок 4 июля в Минске.

По ее словам, сейчас готовится пакет документов, регламентирующих работу системы. Это указ президента и все подзаконные правовые акты. Эти документы направлены на модернизацию нынешней системы, которая за 10 лет существования перестала отвечать потребностям бизнеса.

К системе также подключат крупные консалтинговые компании. Изменятся подходы и к бизнес-инкубаторам.

«Также мы говорим о необходимости поменять взгляд на бизнес-инкубирование, - добавила Ирина Бабаченок. - Новая система предполагает анализ потребностей бизнеса, что позволит практически в онлайн-режиме оценивать эффективность предоставляемых услуг и оперативно менять направления, инструменты, способы, виды, формы финансирования».