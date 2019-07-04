«Нафтан» начал принимать чистую российскую нефть по «Дружбе»

На нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» начала поступать качественная российская нефть, грязная – вытеснена реверсом по нефтепроводу Сургут-Полоцк в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает «Полоцктранснефть Дружба» на своем сайте.

По информации предприятия, 3 июля партия нефти качества, соответствующего ГОСТу, вместе с разделительным устройством поступила на линейную производственно-диспетчерскую станцию «Полоцк» ОАО «Полоцктранснефть Дружба».

4 июля началась отгрузка нефти на ОАО «Нафтан» по очищенному магистральному нефтепроводу Унеча-Полоцк1, а на Унеча-Полоцк2 начались работы по очистке нефтепровода.

Чистая российская нефть соответствует стандарту, что подтверждено аккредитованной лабораторией.

Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти. Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью : принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.

2 мая Беларусь получила первую качественную нефть из России и пропустила ее в направлении Мозырского НПЗ.

Александр Лукашенко во время посещения ОАО «Нафтан» 7 июня сориентировал руководство белорусских нефтеперерабатывающих предприятий решать вопросы по компенсации потерь в результате поставки в Беларуси некондиционной российской нефти «исключительно в деловом ключе».

9 июня, по информации «Белнефтехима», нефть в трубопроводе «Дружба», загрязненная органическими хлоридами, была заменена на качественную. По состоянию на 9 июня 450 тысяч тонн ее ушло в РФ.

«Предполагается, что к 15 августа некачественной нефти в Беларуси не будет в результате ее вытеснения на территорию России», - сказал 28 июня вице-премьер Игорь Ляшенко.