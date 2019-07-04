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«Нафтан» начал принимать чистую российскую нефть по «Дружбе»
04.07.2019 18:54 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
На нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» начала поступать качественная российская нефть, грязная – вытеснена реверсом по нефтепроводу Сургут-Полоцк в Российскую Федерацию.
Об этом
По информации предприятия, 3 июля партия нефти качества, соответствующего ГОСТу, вместе с разделительным устройством поступила на линейную производственно-диспетчерскую станцию «Полоцк» ОАО «Полоцктранснефть Дружба».
4 июля началась отгрузка нефти на ОАО «Нафтан» по очищенному магистральному нефтепроводу Унеча-Полоцк1, а на Унеча-Полоцк2 начались работы по очистке нефтепровода.
Чистая российская нефть соответствует стандарту, что подтверждено аккредитованной лабораторией.
Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим»
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«Предполагается, что к 15 августа некачественной нефти в Беларуси не будет в результате ее вытеснения на территорию России», - сказал 28 июня вице-премьер Игорь Ляшенко.
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На нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» начала поступать качественная российская нефть, грязная – вытеснена реверсом по нефтепроводу Сургут-Полоцк в Российскую...
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