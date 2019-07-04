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«Нафтан» начал принимать чистую российскую нефть по «Дружбе»

05.07.2019 08:54 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» начала поступать качественная российская нефть, грязная – вытеснена реверсом по нефтепроводу Сургут-Полоцк в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает «Полоцктранснефть Дружба» на своем сайте.

По информации предприятия, 3 июля партия нефти качества, соответствующего ГОСТу, вместе с разделительным устройством поступила на линейную производственно-диспетчерскую станцию «Полоцк» ОАО «Полоцктранснефть Дружба».

4 июля началась отгрузка нефти на ОАО «Нафтан» по очищенному магистральному нефтепроводу Унеча-Полоцк1, а на Унеча-Полоцк2 начались работы по очистке нефтепровода.

Чистая российская нефть соответствует стандарту, что подтверждено аккредитованной лабораторией.

 
 
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На нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» начала поступать качественная российская нефть, грязная – вытеснена реверсом по нефтепроводу Сургут-Полоцк в Российскую...
 
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