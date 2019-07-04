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Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $8,3 млрд

05.07.2019 09:36 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Золотовалютные резервы Беларуси выросли до ,3 млрд
Фото из архива

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 июля, по предварительным данным, составили $8 млрд 290,7 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За июнь золотовалютные резервы выросли на $200,7 млн (на 2,5%) после роста в мае 2019 года на $521,6 млн (на 6,9%).

В июне правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около $250 млн.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 июля, по предварительным данным, составили $8 млрд 290,7 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в...
 
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