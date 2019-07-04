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МАРТ предупредил интернет-магазины о незаконности манипуляций с ценами

05.07.2019 09:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство антимонопольного регулирования и торговли обращает внимание владельцев интернет-магазинов, продающих товары гражданам и субъектам хозяйствования (индивидуальным предпринимателям, юрлицам): информация о товаре, в том числе о его цене, должна быть достоверной и не вводить потребителей в заблуждение. Об этом сообщается в пресс-релизе МАРТ.


При этом информация о цене товара должна быть доведена до сведения потребителей до момента заключения договора розничной купли-продажи, то есть на сайте интернет-магазина. При совершении покупки в интернет-магазине моментом заключения договора розничной купли-продажи считается момент выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека, иного документа, подтверждающего факт приобретения товара.

При реализации товаров потребителям по розничным ценам соответствующая сумма налога на добавленную стоимость включается в цену товара. При этом в цене товара (в том числе на ярлыках товаров и ценниках, а также в чеках и других выдаваемых покупателю документах, сумму этого налога выделять не требуется (ч. 1 п. 4 ст. 130 Налогового кодекса Республики Беларусь).

МАРТ напоминает, что на основании статей 5 и 7 Закона Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-З «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на своевременное получение достоверной информации о предлагаемых товарах, в том числе об их цене. Это обеспечивает право потребителя на свободный и правильный с точки зрения потребителя выбор.

При этом в соответствии с пунктом 9 Правил продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам, утвержденных постановлением Совмина от 15 января 2009 г. № 31, продавец на сайте интернет-магазина до момента заключения договора розничной купли-продажи должен предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию о цене товара.

После осуществления заказа потребителем и подтверждения принятия такого заказа продавцом цена должна оставаться неизменной, подчеркивает МАРТ.

В случаях, когда интернет-магазин реализует товары не только физическим лицам, но и субъектам хозяйствования, для исключения ситуаций введения в заблуждение относительно цены товара МАРТ рекомендует информацию о товарах, в том числе об их ценах, размещать на сайте так, чтобы обеспечивалось четкое разграничение информации о товарах для потребителей и для юридических лиц (например, путем создания на сайте интернет-магазина раздела товаров, реализуемых непосредственно субъектам хозяйствования).

МАРТ обращает внимание владельцев интернет-магазинов на недопустимость создания ситуаций, при которых после осуществления заказа потребителем (например, направления товара в корзину или после заказа его по телефону, указанному на сайте интернет-магазина и др.) цена товара изменяется.

За нарушение законодательства о защите прав потребителей и правил торговли статьей 12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность.

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли обращает внимание владельцев интернет-магазинов, продающих товары гражданам и субъектам хозяйствования...
 
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