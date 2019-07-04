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Золотовалютные резервы Беларуси почти повторили исторический максимум семилетней давности

05.07.2019 09:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международные резервные активы Беларуси на 1 июля 2019 года, по предварительным данным, составили 8,291 млрд долларов (в эквиваленте), сообщила пресс-служба Нацбанка. Это практически повторяет исторический максимум, достигнутый на 1 июля 2012 года — 8,330 млрд долларов.

За июнь золотовалютные резервы выросли на 200,7 млн долларов (на 2,5%) после роста в мае на 521,6 млн долларов (на 6,9%).

С начала года резервы выросли на 15,8%.

В июне 2019 года правительство и Нацбанк Беларуси исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму порядка 250 млн долларов.

Основным фактором роста уровня золотовалютных резервов в июне стало повышение цены золота на международном рынке. Также увеличению резервов способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, и поступление средств от продажи Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте. Кроме того, с 1 июля 2019 года актуализирована методология расчета золотовалютных резервов, что обусловило рост показателя на сумму порядка 70 млн долларов.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год, объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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