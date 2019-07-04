Лукашенко поздравил Мадуро: Наши страны имеют схожее видение справедливого миропорядка

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и граждан этой страны с национальным праздником — Днем Независимости. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Этот день олицетворяет светлые мечты граждан Венесуэлы о свободе, согласии, благополучии и процветании страны. Сегодня, несмотря на многочисленные препятствия, ваше государство продолжает решительно отстаивать свое право на независимость и собственный путь развития», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что Беларусь и Венесуэла, связанные братскими отношениями, имеют схожее видение справедливого миропорядка: выступают категорически против односторонних санкций и вмешательства во внутренние дела независимых стран. «Венесуэльцы всегда могут рассчитывать на нашу поддержку в защите общих ценностей, — заверил Александр Лукашенко. — Убежден, что только конструктивный диалог на основе принципов международного права способен обеспечить мирное сосуществование государств».

Президент Беларуси особо отметил заинтересованность нашей страны в дальнейшем углублении продуктивного сотрудничества с Венесуэлой во всех сферах. Также он пожелал Николасу Мадуро крепкого здоровья и осуществления всех планов, а жителям этой страны — мира и счастья.

Беларусь и Венесуэла

Беларусь и Венесуэлу уже много лет связывают тесные отношения. Президент Беларуси долгое время дружил с предыдущим президентом Венесуэлы Уго Чавесом (а когда тот умер, в Беларуси впервые за всю историю независимости был объявлен трехдневный траур ).

Теплые отношения связывают Александра Лукашенко и с действующим президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Он неоднократно приезжал в Минск, главы государств также встречались на международных площадках. Последний раз президент Венесуэлы побывал с официальным визитом в Минске в октябре 2017 года. Во Дворце независимости прошли переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Также Мадуро присутствовал на открытии памятника Симону Боливару в одноименном сквере.

Дружба с Венесуэлой во многом основывается на прагматичных интересах Беларуси — достаточно вспомнить попытку найти альтернативу российской нефти в Венесуэле. Был заключен двухлетний контракт на поставку 14 млн тонн, но по итогу объемы были меньше — белорусские власти признали, что затраты на транспортировку нефти из Венесуэлы очень велики.

Также Беларусь построила в штате Арагуа два жилищных комплекса почти на 7 тысяч квартир с необходимой инфраструктурой, включающей детские сады, школы, лицеи, спортивные и детские площадки, зоны отдыха. Кроме того белорусы возвели заводы по сборке грузовых автомобилей, тракторов и дорожно-строительной техники в штате Баринас, а в штате Миранда — завод по производству строительных материалов. Беларусь также обязалась построить 10 тысяч квартир в Венесуэле, и на 80% объем был выполнен — доведут ли проект до конца, неизвестно: Каракас задолжал Минску несколько сотен миллионов долларов. В частности, Венесуэла не рассчиталась с белорусскими партнерами за тракторы , грузовики , строительство домов , ремонт военной техники .

Оказывала Беларусь Венесуэле и гуманитарную помощь .

Также в январе этого года, когда в Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, Александр Лукашенко выразил Николасу Мадуро свою поддержку .