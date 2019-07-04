«Как это сюда можно впихнуть?». На пересечении улиц Лобанка и Мазурова строят 16-этажный жилой дом: местные против, но далеко не все

Когда ситуация начала обостряться?

Все прекрасно забыли об этой ситуации и жили спокойно до 2018 года. А в марте на подъездах домов микрорайона появились оповещения, что рядом вот-вот развернется стройка высотки. Местные жители были крайне возмущены. Ведь им пообещали обсуждение нового дома. После, не по их вине, это обсуждение отменили, а сейчас без “обьявления войны напали на их родной микрорайон".

Жители ближайших домов быстро сколотили инициативную группу и начали писать обращения во все инстанции.

- Ну, это просто возмутительно. Нас пригласили на общественное обсуждение, потом его отменили, а сейчас строят дом. Причем в генплане его нет, и ни в одном проекте детального планирования тоже. Откуда он взялся? Если была корректировка ПДП, то нас должны были пригласить на обсуждение. Но ведь тишина, – рассказывает Александр, член инициативной группы.

Комитет архитектуры и градостроительства ответил жителям, что разработка проекта детального планирования не целесообразна. А значит, и проводить общественное обсуждение смысла нет.