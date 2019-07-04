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Беларусь и Россия обсудят скандальный вопрос о поставках яблок и груш

05.07.2019 12:13 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Переговоры назначены на 10 июля. В этот день представители Россельхознадзора и Главной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси намерены обговорить вопросы поставок яблок и груш.

Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.

Во время встречи планируется рассмотреть систему фитосанитарной сертификации белорусских яблок и груш, а также обеспечение прослеживаемости указанной продукции при поставках из Беларуси в Россию.

Напомним, что 10 апреля Россельхознадзор сообщил о вводе запрета на ввоз на территорию России груш и яблок из Беларуси. Решение на ограничение поставок яблок и груш принято в связи с тем, что из Беларуси продолжает поступать продукция с неустановленным фитосанитарным статусом и фальсифицированными фитосанитарными сертификатами. Меры будут действовать до того времени, когда ситуация будет урегулирована, сообщало тогда ведомство.

30 мая Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси заявило, что рассчитывает на снятие запрета поставок в Россию белорусских яблок и груш будет снят. Тогда заместитель министра Владимир Гракун заявил, что продукция, выращенная в Беларуси, должна поставляться на рынки партнеров без ограничений, а введенные запреты являются надуманными.

 
 
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Переговоры назначены на 10 июля. В этот день представители Россельхознадзора и Главной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси намерены...
 
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