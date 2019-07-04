|
Беларусь и Россия обсудят скандальный вопрос о поставках яблок и груш
05.07.2019 12:13 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Переговоры назначены на 10 июля. В этот день представители Россельхознадзора и Главной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси намерены обговорить вопросы поставок яблок и груш.
Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает
Во время встречи планируется рассмотреть систему фитосанитарной сертификации белорусских яблок и груш, а также обеспечение прослеживаемости указанной продукции при поставках из Беларуси в Россию.
Напомним, что 10 апреля Россельхознадзор
30 мая Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси заявило, что
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Переговоры назначены на 10 июля. В этот день представители Россельхознадзора и Главной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси намерены...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)