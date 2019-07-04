Беларусь и Россия обсудят скандальный вопрос о поставках яблок и груш

Переговоры назначены на 10 июля. В этот день представители Россельхознадзора и Главной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси намерены обговорить вопросы поставок яблок и груш.

Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА .

Во время встречи планируется рассмотреть систему фитосанитарной сертификации белорусских яблок и груш, а также обеспечение прослеживаемости указанной продукции при поставках из Беларуси в Россию.

Напомним, что 10 апреля Россельхознадзор сообщил о вводе запрета на ввоз на территорию России груш и яблок из Беларуси. Решение на ограничение поставок яблок и груш принято в связи с тем, что из Беларуси продолжает поступать продукция с неустановленным фитосанитарным статусом и фальсифицированными фитосанитарными сертификатами. Меры будут действовать до того времени, когда ситуация будет урегулирована, сообщало тогда ведомство.