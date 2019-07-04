Аграрии планируют собрать в этом году около 7,6 млн т зерна

Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Валовой сбор зерна в текущем году ожидается на уровне 7,6 млн т. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции замначальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Карбанович, передает корреспондент БЕЛТА.

"По оперативной информации, ожидаемый валовой сбор зерна составит примерно 7,6 млн т", - сказала представитель ведомства.

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