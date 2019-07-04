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Как выглядит жилье в «Великом камне»? Первый дом почти готов. ФОТОФАКТ
05.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Зимой в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» только
21 ноября 2018 года на площадке индустриального парка заложили первый камень первого жилого дома. На сегодня объект практически достроен. Здание монолитное, состоит из 8 секций до 5 этажей.
Отметим, что в планах застройщика воплотить здесь идеюэкогорода. Так, в перспективе на территории парка появится целый жилой квартал на 10 тысяч человек, где в приоритете будет электротранспорт и велосипеды. Отдельное внимание уделяется сохранению природного ландшафта и деревьев. «Зеленая зона» займет треть индустриального парка, а вся территория будет пронизана вело- и пешеходными дорожками.
Фото:Павел Садовский
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Зимой в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» только начали строить жилье, а уже сегодня один из арендных домов почти готов. Как выглядит...
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