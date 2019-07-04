Как выглядит жилье в «Великом камне»? Первый дом почти готов. ФОТОФАКТ

Отметим, что в планах застройщика воплотить здесь идеюэкогорода. Так, в перспективе на территории парка появится целый жилой квартал на 10 тысяч человек, где в приоритете будет электротранспорт и велосипеды. Отдельное внимание уделяется сохранению природного ландшафта и деревьев. «Зеленая зона» займет треть индустриального парка, а вся территория будет пронизана вело- и пешеходными дорожками.