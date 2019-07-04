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Как выглядит жилье в «Великом камне»? Первый дом почти готов. ФОТОФАКТ

05.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Зимой в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» только начали строить жилье, а уже сегодня один из арендных домов почти готов. Как выглядит первый жилой дом, построенный для сотрудников парка, смотрите в репортаже Realt.by.

Как выглядит жилье в «Великом камне»? Первый дом почти готов. ФОТОФАКТ

21 ноября 2018 года на площадке индустриального парка заложили первый камень первого жилого дома. На сегодня объект практически достроен. Здание монолитное, состоит из 8 секций до 5 этажей. Квартиры в новостройке имеют современные планировки, на лоджиях витражное остекление, стены блочные с вентфасадами. В данный момент завершаются фасадные работы, очерчивается двор, ведется отделка входных групп.

Как выглядит жилье в «Великом камне»? Первый дом почти готов. ФОТОФАКТ
Как выглядит жилье в «Великом камне»? Первый дом почти готов. ФОТОФАКТ
Как выглядит жилье в «Великом камне»? Первый дом почти готов. ФОТОФАКТ
Как выглядит жилье в «Великом камне»? Первый дом почти готов. ФОТОФАКТ
Как выглядит жилье в «Великом камне»? Первый дом почти готов. ФОТОФАКТ
Как выглядит жилье в «Великом камне»? Первый дом почти готов. ФОТОФАКТ
Как выглядит жилье в «Великом камне»? Первый дом почти готов. ФОТОФАКТ
Как выглядит жилье в «Великом камне»? Первый дом почти готов. ФОТОФАКТ

Заказчик строительства – Китайско-Белорусское СЗАО «Компания по развитию индустриального парка».  Арендный дом предназначен для сотрудников «Великого камня». Сдать объект планируется до конца года.

Как выглядит жилье в «Великом камне»? Первый дом почти готов. ФОТОФАКТ
Как выглядит жилье в «Великом камне»? Первый дом почти готов. ФОТОФАКТ
Как выглядит жилье в «Великом камне»? Первый дом почти готов. ФОТОФАКТ
Как выглядит жилье в «Великом камне»? Первый дом почти готов. ФОТОФАКТ

Отметим, что в планах застройщика воплотить здесь идеюэкогорода. Так, в перспективе на территории парка появится целый жилой квартал на 10 тысяч человек, где в приоритете будет электротранспорт и велосипеды. Отдельное внимание уделяется сохранению природного ландшафта и деревьев. «Зеленая зона» займет треть индустриального парка, а вся территория будет пронизана вело- и пешеходными дорожками.

Как выглядит жилье в «Великом камне»? Первый дом почти готов. ФОТОФАКТ
 
 
Ссылка на источник 24
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Зимой в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» только начали строить жилье, а уже сегодня один из арендных домов почти готов. Как выглядит...
 
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