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Лукашенко выразил соболезнования Путину из-за наводнения в Иркутской области
05.07.2019 14:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Владимиру Путину и семьям погибших в результате наводнения в Иркутской области, сообщает
«В Республике Беларусь с большой тревогой и сочувствием восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах и масштабных разрушениях, вызванных наводнением в Иркутской области», — говорится в соболезновании.
Александр Лукашенко также попросил передать слова искренней поддержки и пожелания выздоровления потерпевшим.
«Очень надеемся на скорейшее восстановление и возвращение к нормальному ритму жизни пострадавшего российского региона», — отметил Лукашенко.
Напомним, 25 июня в Иркутской области после сильных дождей
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Наводнение в Иркутской области началось 25 июня после сильных дождей. В результате него погибли 20 человек. Подтопления были в 83 населенных пунктах, расположенных...
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