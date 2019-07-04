Лукашенко выразил соболезнования Путину из-за наводнения в Иркутской области

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Владимиру Путину и семьям погибших в результате наводнения в Иркутской области, сообщает пресс-служба президента.

«В Республике Беларусь с большой тревогой и сочувствием восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах и масштабных разрушениях, вызванных наводнением в Иркутской области», — говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко также попросил передать слова искренней поддержки и пожелания выздоровления потерпевшим.

«Очень надеемся на скорейшее восстановление и возвращение к нормальному ритму жизни пострадавшего российского региона», — отметил Лукашенко.

Напомним, 25 июня в Иркутской области после сильных дождей началось наводнение , в результате которого погибли 20 человек. Подтопления были в 83 населенных пунктах, расположенных недалеко от федеральной трассы «Сибирь».