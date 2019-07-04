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На товарной бирже будет новый руководитель

05.07.2019 14:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Аркадий Саликов покидает пост председателя правления Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ). Об этом TUT.BY рассказали два информированных источника.


Фото: facebook БУТБ

Разговоры об уходе Саликова ведутся с конца 2018 года. Даже называлась фамилия его возможного сменщика. Но, как выяснилось, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли и председатель набсовета БУТБ Артур Карпович не прошел согласование в вышестоящих инстанциях.

Недавно вопрос смены руководителя БУТБ вышел на финишную прямую. «Аркадий Семенович уходит на пенсию. Поэтому в скором времени на бирже будет новый руководитель», — сказал собеседник в органах госуправления.

В настоящее время обязанности руководителя биржи исполняет первый зампред правления Анатолий Зарецкий.

Получить комментарий в БУТБ не удалось.

Аркадий Саликов родился в 1948 году в Минске. Трудовую деятельность начал в 1964 году учеником монтажника радиоаппаратуры на заводе «Промсвязь». Без отрыва от производства окончил среднюю школу и Минский радиотехнический институт. С 1967 по 1991 год работал в НПО «АГАТ», с 1991 по 1999 год — в таможенных органах. В 1999 году назначен заместителем председателя Комитета госконтроля. С апреля 2005 года — председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи.

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Теги: Минск
 
 
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Разговоры об уходе Саликова ведутся с конца 2018 года. Даже называлась фамилия его возможного сменщика. Но, как выяснилось, первый заместитель министра...
 
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