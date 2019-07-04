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89% жителей Беларуси относятся к Евросоюзу положительно или нейтрально

05.07.2019 14:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

89% жителей Беларуси относятся к Европейскому союзу положительно или нейтрально, свидетельствуют данные опроса, проведенного в странах Восточного партнерства в феврале-апреле 2019 года в рамках проекта Евросоюза «Восточное соседство ЕС».

Согласно исследованию, около 10% населения Беларуси придерживаются негативного мнения о ЕС. «62% белорусов считают отношения с Европейским союзом хорошими — значительный рост (плюс 12%) по сравнению с 2018 годом, — отмечается в результатах опроса. — 51% населения Беларуси доверяют ЕС (на 4% больше, чем в 2018 году), что несколько превышает число тех, кто доверяет Евразийскому экономическому союзу (48%)».

37% респондентов сообщили, что им известно об оказываемой Беларуси поддержке со стороны ЕС, в первую очередь, в сферах образования и культуры.

Аналогичный опрос был проведен в Армении, Азербайджане, Грузии, Молдове и Украине. В каждой из стран опрошено по тысяче человек.

В целом 52% опрошенных граждан стран Восточного партнерства положительно относятся к Евросоюзу — это на 7% выше, чем в 2016 году. 67% респондентов считают отношения между ЕС и их страной хорошими.

При этом Беларусь находится на первом месте среди остальных стран — участниц Восточного партнерства по положительному отношению к ЕС. В Армении об этом заявили 62% респондентов, в Азербайджане — 46%, Грузии — 80%, Молдове — 65%, Украине — 56%.

 
 
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Согласно исследованию, около 10% населения Беларуси придерживаются негативного мнения о ЕС.
 
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