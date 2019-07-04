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Посол России подарил сыну Макея автограф Тимати
05.07.2019 15:28 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев подарил сыну министра иностранных дел Беларуси Артему Макею плакат со II Европейских игр с автографом Тимати, передает корреспондент TUT.BY.
Подарок он вручил на приеме в МИД.
— Я хотел попасть на концерт, но не смог, — обрадовался подарку Артем.
Концерт Тимати проходил в Минске 29 июня в преддверии закрытия II Европейских игр. Владимиру Макею и его супруге Вере Поляковой посол вручил панно с мотивами русских народных сказок.
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Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев подарил сыну министра иностранных дел Беларуси Артему Макею плакат со II Европейских игр с автографом Тимати, передает...
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