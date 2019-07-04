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ЗВР Беларуси приросли на $200,7 млн
05.07.2019 15:35 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
За июнь золотовалютные резервы Беларуси выросли до $8,29 млрд, увеличившись на $200,7 млн (2,5%).
Об этом
Напомним, в мае ЗВР
В июне правительство и Нацбанк исполнили внешних и внутренних обязательств на $250 млн. Банк отмечает, что увеличение ЗРВ произошло, потому что выросли цены на золото на международном рынке.
Также увеличению резервов способствовали:
Кроме того, с 1 июля 2019 года
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год, объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее $7,1 млрд.
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За июнь золотовалютные резервы Беларуси выросли до $8,29 млрд, увеличившись на $200,7 млн (2,5%). Об этом сообщается на сайте Нацбанка страны.
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