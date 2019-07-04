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ЗВР Беларуси приросли на $200,7 млн

05.07.2019 15:35 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

За июнь золотовалютные резервы Беларуси выросли до $8,29 млрд, увеличившись на $200,7 млн (2,5%).

Об этом сообщается на сайте Нацбанка страны.

Напомним, в мае ЗВР увеличились на $521,6 млн.

В июне правительство и Нацбанк исполнили внешних и внутренних обязательств на $250 млн. Банк отмечает, что увеличение ЗРВ произошло, потому что выросли цены на золото на международном рынке.

Также увеличению резервов способствовали:

  • покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»,
  • поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты,
  • поступление средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Кроме того, с 1 июля 2019 года актуализирована методология расчета золотовалютных резервов, что обусловило рост показателя на сумму порядка $70 млн.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год, объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее $7,1 млрд.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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За июнь золотовалютные резервы Беларуси выросли до $8,29 млрд, увеличившись на $200,7 млн (2,5%). Об этом сообщается на сайте Нацбанка страны.
 
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