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В дизайн-центре Caterpillar

05.07.2019 12:33 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

В дизайн-центре Caterpillar можно видеть уникальные эскизы продукции компании, висящие на стенах и лежащие на больших столах. Здесь выставлены модели Cat, старые и новые, как и награды, отмечающие ту работу, что уже завершена. Команда, состоящая из представителей нескольких поколений, усердно работает над визуализацией продуктов Cat следующего поколения. Некоторые творят на бумаге, некоторые на экране компьютера, а кто-то в виртуальной реальности. Независимо от метода, результаты, скорее всего, воплотятся в жизнь, и их можно будет выстретить на будущих объектах. Как говорит менеджер Гэри Брайэнт, его команда работает над тем, чтобы на стыке искусства и инженерного подхода создавать ориентированные на человека машины Cat. Речь идет не только об эстетических формах или внешнем виде наших машин, продолжает он, но и о функциональном дизайне, о том, как люди могли бы использовать наши машины более эффективно. Таким образом, мы придаем форму и технологии, и функции продукта.

На протяжении всей истории Caterpillar машины Cat производились так, чтобы работать продуктивно и эффективно, но только в начале XX века внешний вид машины приобрел значение. Около 1930 года Cat начала выходить за рамки сельского хозяйства и обратилась к земляным работам, говорит архивариус Caterpillar Ли Фосбург.

Наши продукты работали на строительных площадках и обочинах дорог, поэтому безопасность и видимость были реальной проблемой. Именно тогда появился наш фирменный цвет highway yellow. Приблизительно в 1958 году была собрана небольшая команда для внедрения в Caterpillar промышленного дизайна, и именно тогда форма машин Cat начала приближаться к современной.

До 1960-х, когда мы представили 225 Hydraulic Excavator, мы были гораздо более утилитарными. Ну, а тогда, и именно тогда мы начали работать над внешним видом Cat во всей линейке продуктов. Гэри Брайэнт, который в компании уже 29 лет, размышляет о том, как рос и развивался отдел промышленного дизайна.

Мы перешли от той группы, которая рисует красивые картинки, к полной интеграции в процесс проектирования и конструирования. То, как создается эскиз, также кардинально изменилось. Мы перешли от карандаша и бумаги сперва к блокноту и стилусу на компьютере, затем к созданию эскизов в 3D.

www.cat.com
 
 
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В дизайн-центре Caterpillar можно видеть уникальные эскизы продукции компании, висящие на стенах и лежащие на больших столах. Здесь выставлены модели Cat, старые и новые,...
 
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