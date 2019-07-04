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Семинар по молниезащите
05.07.2019 12:52 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Источник материала: Строительство и недвижимость19 июля 2019 года в Минске пройдет семинар "Молниезащита зданий и сооружений в нетиповых проектных решениях". Грозовой сезон в республике этого года уже свидетельствует о молнии, как об опасном природном явлении. В трехмесячный срок прямой удар молнии поджег десятки домов в сельской местности. Причинами тому стали отсутствие внешней системы молниезащиты либо ее неисправность. Стоит отметить, что в текущем году от заноса высокого потенциала молнии внутрь здания пострадало 14 собственников и субъектов хозяйствования. Это связано с отсутствием устройств защиты от импульсных перенапряжений в электрических сетях, слабым представлением собственников о необходимости защиты указанными устройствами своих жилищ. Несмотря на многолетний опыт проектирования, специалисты по-прежнему сталкиваются с нестандартными ситуациями, пробелами в нормировании, некорректными требованиями. При этом нередко принимаются нестандартные решения, которые могут привезти к ошибке. Ярким примером сегодня служат постоянные споры по проектированию УЗП, применению мер молниезащиты для жилых домов использованию активных молниеприемников, конфигурации заземлителей относительно типов почвы.
Для ответов на наболевшие вопросов унитарное предприятие "ИвентМедиа" проводит семинар "Молниезащита зданий и сооружений в нетиповых проектных решениях".. Целью семинара является обмен практическим опытом в области устройства внешней и внутренней молниезащиты, ознакомление с новыми решениями, новинками.
На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы. Во-первых, распространенные вопросы при расчете рисков от ударов молнии относительно зданий различного функционального назначения. В данный разлдел войдут расчет рисков для жилых зданий, выбор нестандартных мер внешней системы молниезащиты с учетом элементной базы в республике и научные отечественные разработки молниезащиты.
Во-вторых, вопросы зоновой концепции и меры защиты от импульса перенапряжения тока молнии. В данный раздел войдут пояснения, для чего нужна зоновая концепция молниезащиты, элементная база УЗП, правила выбора УЗП с учетом уровня молниезащиты и VG-технология в УЗП, ее преимущества и недостатки.
К выступлению приглашены: представители НИИ ПБ и ЧС МЧС Республики Беларусь. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться, заполнив специальную форму, прилагаемую к данному предложению, и отправить ее по телефону/факсу: 8 (017) 221-02-25/28, или по электронной почте: info@eventmedia.by. Справки по телефонам: 8 (017)221-02-25/28, +375 29 6100-335 Алексей, + 375 29 596 61 77 Виктория, Лилия Борисовна + 375 29 683 74 79
О месте проведения семинара будет сообщено позже. Начало семинара в 10-00, регистрацичя участников с 9-30.
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19 июля 2019 года в Минске пройдет семинар "Молниезащита зданий и сооружений в нетиповых проектных решениях". Грозовой сезон в республике этого года уже...
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