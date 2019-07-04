|
Верхнедвинцы укрепляют связи с соседними регионами России
05.07.2019 — Новости Экономики | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
Продукция ОАО «Инвет» широко известна не только на внутреннем рынке Беларуси, но и за его пределами. Особенно тесным является сотрудничество с партнёрами из Российской Федерации, на рынок которой приходится основная доля экспорта.
Как рассказала начальник отдела маркетинга Наталья Борсток, тесные экономические связи установлены с АО «Петербургский тракторный завод» г. Санкт-Петербурга, ООО «Лиаз» г. Ликино-Дулево, ООО «КЗ «Ростсельмаш» г. Ростов- на-Дону, ООО «ЭкоНива — АПК Холдинг» г. Воронежа, ООО «Управляющая компания «Русмолоко» г. Пензы, АО «Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Продукция ОАО «Инвет» широко известна не только на внутреннем рынке Беларуси, но и за его пределами. Особенно тесным является сотрудничество с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)