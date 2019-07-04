Верхнедвинцы укрепляют связи с соседними регионами России

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Продукция ОАО «Инвет» широко известна не только на внутреннем рынке Беларуси, но и за его пределами. Особенно тесным является сотрудничество с партнёрами из Российской Федерации, на рынок которой приходится основная доля экспорта.

Как рассказала начальник отдела маркетинга Наталья Борсток, тесные экономические связи установлены с АО «Петербургский тракторный завод» г. Санкт-Петербурга, ООО «Лиаз» г. Ликино-Дулево, ООО «КЗ «Ростсельмаш» г. Ростов- на-Дону, ООО «ЭкоНива — АПК Холдинг» г. Воронежа, ООО «Управляющая компания «Русмолоко» г. Пензы, АО «Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева».

Для освоения новых рынков, выявления потенциальных клиентов, установления деловых контактов предприятие постоянно участвует в международных выставках, в том числе таких известных, как «АгроФерма» и «Золотая осень» в Москве.

К числу регулярно посещаемых форумов сельскохозяйственного профиля в Москве добавилась Международная выставка цветов, растений, техники и технологий для цветоводства и ландшафтного дизайна «Цветы Экспо».

10-12 июля предприятие примет участие во Всероссийском Дне Поля – это крупнейшая выставка передовых технологий сельскохозяйственного производства.

Работая с зарубежными партнёрами, активно позиционируя себя на рынке, гарантируя качество продукции, бигосовский коллектив завоевал авторитет и получил возможность сотрудничать с крупнейшими российскими компаниями, реализовывать как продукцию сельскохозяйственного профиля, так и товары для озеленения и благоустройства.