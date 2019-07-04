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Два высокопоставленных силовика вошли в набсовет «Нафтана»

05.07.2019 16:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство назначило пятерых представителей государства в органах управления новополоцкого «Нафтана». Это следует из постановления Совмина № 441 от 1 июля 2019 года.

Согласно документу, представителями государства в ОАО «Нафтан» назначены заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, министр экономики Дмитрий Крутой, председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, заместитель председателя КГБ Иван Тертель и заместитель министра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Николай Мельченко.

В начале года власти затеяли перестановки органах корпоративного управления на ряде госпредприятиях. В конце марта представителем государства в «Нафтане» уже была назначена глава администрации президента Наталья Кочанова. Она возглавила наблюдательный совет этого нефтехимического предприятия.

99,8% акций «Нафтана» находится в собственности государства. Выручка за 2018 год составила 7,4 млрд рублей, чистая прибыль — 4,5 млн. Краткосрочные кредиты и займы на начало года превышали 1,3 млрд рублей. На «Нафтане» работает почти 10 тысяч человек.

 
 
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В конце марта представителем государства в «Нафтане» уже была назначена глава администрации президента Наталья Кочанова. Она возглавила наблюдательный совет...
 
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