Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ТЕХНОНИКОЛЬ анонсировала запуск приложения Библиотека ТЕХНОНИКОЛЬ на платформе Autodesk Revit В ближайшее время в одной из самых востребованных платформ Autodesk Revit будет выпущено приложение для удобного выбора и проектирования изоляционных систем,...

В ближайшее время в одной из самых востребованных платформ Autodesk Revit будет выпущено приложение для удобного выбора и проектирования изоляционных систем, Библиотека ТЕХНОНИКОЛЬ. Данное прриложение на базе платформы Autodesk Revit включает несколько основных функций, значительно упрощающих работу по созданию проекта изоляции. Во-первых, впервые в программной среде Revit был создан инструмент для проектирования уклонообразующего слоя из клиновидной теплоизоляции. Теперь не нужно вручную проектировать уклоны при помощи стандартных инструментов. В приложении ТЕХНОНИКОЛЬ проектировщики могут выбрать тип клиновидной изоляции, PIR, XPS, каменная вата, необходимый процент уклона и несколькими кликами мышки создать визуальную модель уклонов, а также рассчитать предварительный объем материалов. Во-вторых, приложение позволяет автоматически формировать мультивыноску слоев систем по ГОСТ. Ранее специалисты вынуждены были делать это вручную. Кроме того, любые изменения в составе кровельного пирога автоматически привязываются к существующей конструкции.В-третьих, приложение включает актуальные системы ТЕХНОНИКОЛЬ и библиотеку материалов в их составе. Это новшество повышает удобство выбора готовых систем, позволяет редактировать их и сохранять в разделе "избранное". Прежде чем добавить материал в проект, в приложении можно ознакомиться с его кратким описанием, если же этого окажется недостаточно, то здесь же можно перейти по ссылке на подробное описание на сайте NAV.TN.RU. По аналогии с каталогом материалов эксперты ТЕХНОНИКОЛЬ создали и каталог систем, который позволяет корректировать их с учетом потребностей и задач конкретного проекта.Еще одно важное преимущество нового приложения ТЕХНОНИКОЛЬ для Autodesk Revit состоит в регулярном обновлении. Если раньше проектировщики, скачивая BIM-модели ТЕХНОНИКОЛЬ на сайте компании, должны были периодически в ручном режиме загружать обновлённые версии, то теперь все изменения будут загружаться в автоматическом режиме.В настоящее время уже доступны для скачивания разделы по созданию уклонообразующего слоя, мультивыноски, каталог узлов и комплектующих. Полная версия приложения, включающая подробный каталог материалов и конструкций, будет доступна в середине июля.ТЕХНОНИКОЛЬ работает на строительном рынке уже более 25 лет, отмечает технический директор ТЕХНОНИКОЛЬ Евгений Войлов. За это время мы проделали большой путь, предлагая профессионалам индустрии не только качественные строительные материалы, но и комплексные сервисные услуги, повышающие скорость и надежность работ на всех этапах создания и эксплуатации объекта. Мы уверены, что за развитием BIM-технологий будущее стройиндустрии, поэтому уже сегодня активно работаем в этом направлении.Скачать приложение можно на сайте ТЕХНОНАВИГАТОР в разделе "BIM БИБЛИОТЕКА" https://nav.tn.ru/services/bim/www.tn.ru