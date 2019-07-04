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ROCKWOOL обновила дизайн упаковки продуктов для многоэтажного строительства

05.07.2019 13:35 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Группа компаний ROCKWOOL продолжает ребрендинг на глобальном уровне. Мировой лидер в области производства решений для теплоизоляции из натуральной каменной ваты представил новый дизайн упаковки продукции для B2B-рынка. Изменились цвет, логотип и его расположение, добавились основные преимущества материала. В 2017 году Группа компаний ROCKWOOL запустила глобальный ребрендинг. Обновление коснулось не только дизайна, но и позиционирования бренда. ROCKWOOL представила новый логотип в виде вулкана, который символизирует цель компании "Раскрывая природную силу камня, улучшаем современную жизнь". Новый этап глобального ребрендинга компании ROCKWOOL олицетворяет обновленный дизайн упаковки для B2B-сегмента на российском рынке. Новый логотип размещен так, чтобы хорошо считываться при любом расположении пачки, с любого угла, при любой объеме и форме продукции.

На передний план вынесены 4 главных преимущества продукта датского бренда. Это экологичность, ведь это стопроцентная каменная вата, кроме того, негорючесть, гидрофобность и долговечность. С целью избежать информационной перегрузки дизайна остальные данные производитель разместил на торце упаковки.Фирменный красный цвет стал более насыщенным и ярким.

Камень вулканического происхождения, это сырье, которое мы используем на протяжении 80 лет, и в течение этого срока исследователи находили все новые возможности применения этого неисчерпаемого природного ресурса. Сегодня для создания решений, которые позволяют преодолевать основные вызовы современности, ROCKWOOL использует семь преимуществ камня. Это звукоизоляция, теплоизоляция, пожарная безопасность, экологичность, долговечность, устойчивость к воде, эстетика.

Именно это сообщает наш новый логотип и графика на упаковке. Кстати, упаковку мы не выбрасываем на свалку. Мы полностью перерабатываем каменную вату при производстве, а упаковку прессуем и отдаем на переработку нашим партнерам. Это помогает выполнять наши обязательства в области устойчивого развития. В частности, сокращение отходов, вывозимых на полигон, отмечает генеральный директор ROCKWOOL Russia Марина Потокер.

Изменения коснулись всей B2B-продукции ROCKWOOL, которая производится на четырех заводах компании в России и предназначена для продажи на территории РФ и стран СНГ

www.rockwool.ru
 
 
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Группа компаний ROCKWOOL продолжает ребрендинг на глобальном уровне. Мировой лидер в области производства решений для теплоизоляции из натуральной каменной ваты...
 
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