Столетний костюм, вышиванки, драники и васильковое мороженое. Как прошел праздничный прием в МИД

Источник материала: Tut.by

«Хотим, чтобы дипломаты, работающие у нас, чувствовали себя у нас, как дома», — говорит министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, встречающий гостей на празднике «В Беларуси, как дома», организуемом МИД третий год подряд для послов и представителей дипмиссий с семьями.





Прием традиционно проходил в Dipservice Hall. Владимир Макей с супругой, известной актрисой Верой Поляковой и сыновьями приехали одними из первых, чтобы встречать гостей. Поскольку праздник предполагал, что все приглашенные будут в национальных костюмах, мужчины семьи министра были в вышиванках, а Вера Полякова — в роскошном платье-вышиванке.

— Вера, вы в новом платье! — заметили журналисты.

— Да! И я очень хочу про него рассказать. Совершенно случайно мне позвонила супруга нашего посла в Стокгольме — Ирина Мирончик — и сказала, что она нашла потрясающую женщину из Кобрина: она сама матушка, муж ее — батюшка, и она уже более 16 лет занимается вышивкой. И эта женщина прислала мне из Кобрина свой каталог и сказала выбирать платье. Я выбрала из новой коллекции, а такого платья-вышиванки ни у кого нет, только у меня — его шили для показа. И она мне идеально подошло, размер в размер. И обратите внимание, оно с белорусской хаткой, — говорит Вера Полякова и показывает на подол платья, где вышита красная изба.





— Сейчас год малой родины, и я решила, что это прекрасный вариант. Зовут женщину Марина Бонифатьевна, очень ей благодарна. Два дня — и я в совершенно новом наряде, — рассказывает Полякова.

— В прошлом году вы потратили на платье отпускные из Академии искусств. А в этом году во сколько обошелся наряд?

— В этот раз, слава богу, были деньги, — шутит Вера Полякова. — Но скажу честно: она шьет практически даром! В отличие от наших фабричных производств. Так что ломаю им бизнес и рассказываю, что в Кобрине есть мастерицы, делающие такие чудеса. Мне хватило даже какой-то небольшой части моей зарплаты в театре.





Владимир Макей признался, что вышиванку надевает не раз в год на прием, но и не так часто, как хотелось бы.

— Думаю, каждый из нас должен взять на себя обязательства ходить чаще в вышиванке и говорить на родном белорусском языке, — говорит министр.





В этом году на праздник пригласили около 200 гостей. Правда, не все послы пришли в национальных костюмах.





— Сказали в национальном — я пришел в национальном, — пошутил посол Израиля Алон Шогам, показывая свой пиджак, пошитый в Израиле. В прошлом году посол объяснял, что национальной одежды у израильтян нет.





Посол России Дмитрий Мезенцев тоже пришел в обычном костюме. Но сказал, что уже снял мерки и в следующем году обязательно придет в национальном наряде. Макею и его супруге посол подарил панно, а младшему сыну — Артему — автограф Тимати .









А вот посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон поразила всех: дипломат пришла в национальном костюме своей бабушке, которому 100 лет.





— В прошлом году меня пригласили на этот вечер и мне нечего было надеть. Поэтому зимой я поехала к маме и взяла этот костюм. Его сделала моя бабушка, будучи совсем молодой девушкой, почти 100 лет назад, когда она пошла учиться в гимназию. Тогда была такая традиция: когда девушка шла учиться, она должна была сама пошить себе костюм. Костюм с севера Швеции, северные регионы у нас традиционно были не такие богатые, как южные, поэтому в костюмах не использовали красный цвет — признак богатства. Тут присутствуют лишь синий, желтый и зеленый цвета. Самое сложное — это головной убор — он на мне почти не держится. Моя бабушка сама соткала ткань и потом пошила костюм, и я очень горжусь, что сегодня могу его носить, — рассказала Кристина Юханнессон.









Помимо красивых нарядов, гостей ждали столы с национальными кухнями 20 стран. На белорусском, кстати, угощали драниками, соленьями, а на десерт — васильковым мороженым.





Владимир Макей выступил с небольшой речью, в конце которой предупредил дипломатов: вечер неофициальный, все могут расслабиться.





— Если и захочет кто-то обсудить дела, то за бокалом вина или пива, — пошутил министр.





Кроме угощений гостям показали и традиционные танцы и песни: на сцене выступили коллективы из Беларуси, Азербайджана, Индии, Ирана, Казахстана, Кореи, Туркменистана, Турции и Украины.











Поверенная в делах США в Беларуси Дженифер Мур (справа).

Посол Великобритании Фионна Гибб (слева).

Владимир Макей, посол Польши Артур Михальски и посол Украины Игорь Кизим.



