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Россия хочет ограничить поставки щебня из Беларуси, чтобы пресечь «транзит» с Украины

05.07.2019 20:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российские чиновники задумались о введении квот на поставки щебня из Беларуси, который на деле частично является «транзитом» с Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо Федеральной таможенной службы (ФТС) и пресс-службу Минпромторга России.


Письмо было подготовлено с учетом позиций заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, а предложение о квотировании было дано ФТС как одна из возможных мер минимизации перемещения на территорию России украинского щебня под видом белорусского, пояснили в Минпромторге. ФТС предлагает установить квоту «с учетом российских потребностей и выработки продукции в самой Беларуси».

Информация о том, что Белорусы засыпали дешевым щебнем Россию, появилась в конце 2016 года. Белорусы воспользовались конфликтом между Москвой и Киевом, вспыхнувшим в 2014 году. В «мирное время» значительную долю в обеспечении самого емкого строительного рынка России — Москвы и Московской области — составляли поставки дешевого украинского щебня. Но в 2015 году российские власти ввели лицензирование для украинской продукции, сославшись на ее низкие качественные характеристики. Фактически был введен запрет и на украинский щебень.

В итоге поставки нерудной продукции с Украины сократились с 20,2 млн тонн в 2014 году до 2,1 млн тонн в 2017 году. В декабре 2018 году, вводя санкции на украинские товары, Россия в позиции «галька, гравий, щебень» сделала исключение для твердых пород щебня. Подтверждения соответствия ввозимой продукции выдает Минпромторг. В 2019 году министерство выдало заключения на подтверждение соответствия на 1,7 млн тонн щебня.

В 2014 году экспорт гальки, гравия, щебня из Беларуси в Россию составлял 2,7 млн тонн, в 2016 году он подскочил до 7,4 млн тонн. В 2017 году, по данным Белстата, экспорт из Беларуси в Россию составил 9,1 млн тонн на почти 70 млн долларов. В прошлом году поставки снизились до 7,8 млн тонн на 62,5 млн долларов. Вместе с тем в 2017 году Беларусь импортировала с Украина 5,7 млн тонн нерудных материалов на 30,8 млн долларов, в 2018 — 5,3 млн тонн на 20,6 млн долларов.

В Беларуси щебень производится на «Граните», «Доломите», Глушкевичский щебзаводе, «Нерудпроме» и еще нескольких предприятиях. Функционирует ряд частных торговых компаний.

В России предполагают, что через территорию Беларуси к ним реэкспортируют украинский щебень. Ранее некоторые аналитики рынка допускали, что белорусы продавали весь свой щебень в Россию, а собственные потребности замещали импортом из Украины.

Минпромторг России выяснил, что два гранитных карьера, которые работают в Беларуси, пользуются только станциями Ситница и Житковичи, поэтому предложил РЖД согласовывать заявки на перевозку щебня только с этих станций. Однако поставки через другие станции — Пхов, Березина, Степянка, Придвинская, Горынь, Круговец — на данный момент продолжаются, говорится в докладе, который Минпромторг, исполняя поручение вице-премьера РФ Дмитрия Козака, подготовил и разослал в ведомства.

 
 
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Предложение о квотировании было дано ФТС как одна из возможных мер минимизации перемещения на территорию России украинского щебня под видом белорусского,...
 
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