Белорусский заемщик впервые почти за десять лет разместил бонды в России

Источник материала: Tut.by

Крупнейший белорусский ритейлер «Евроторг» (владеет сетью магазинов «Евроопт») разместил на Мосбирже бонды на 5 млрд российских рублей (78,8 млн долларов). Вслед за ним в России намерена занять и сама Беларусь, планирующая разместить облигации на 10−15 млрд российских рублей.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Дочка» крупнейшего белорусского ритейлера «Евроторг» — ООО «Ритейл Бел Финанс» — закрыла 5 июля книгу заявок на размещение рублевых облигаций на 5 млрд российских рублей, сообщила компания . Бумаги включены в котировальный список Мосбиржи третьего уровня, техническое размещение запланировано на 9 июля. Это первый почти за десять лет выход белорусского эмитента на долговой рынок России и первый корпоративный заемщик из этой страны.

В 2010 году на российском рынке размещались двухлетние суверенные облигации Беларуси на 7 млрд рублей. Летом прошлого года стало известно, что республика планирует снова выйти на рублевый долговой рынок. Как рассказали РБК два источника в финансовом секторе, она может выйти на российский долговой рынок вскоре после размещения «Евроторга». «Фактически „Евроторг“ как один из лучших корпоративных белорусских заемщиков прокладывает дорожку для суверенного долга», — сказал один из собеседников РБК. По его словам, Беларусь может разместить бумаги на 10−15 млрд российских рублей. Проспект эмиссии белорусских евробондов пяти серий на 30 млрд ЦБ зарегистрировал 4 июля.

«Евроторг» разместил облигации на десять лет, через пять лет по ним предусмотрена оферта. В ходе сбора заявок ориентир ставки первого купона снизился, финальная ставка определена как 10,95% годовых (при первоначальном диапазоне 11−11,5%). Организаторами размещения выступили Газпромбанк, BCS Global Markets, МКБ, БК «Регион» и «Ренессанс Капитал».

Выход иностранного эмитента на рублевый долговой рынок — нечастое событие. Последний раз весной 2017 года рублевые облигации на 15 млрд рублей размещала «КТЖ финанс» — «дочка» Казахстанских железных дорог «Казахстан темир жолы».

Кто покупал бумаги белорусской сети

Это размещение первого белорусского корпоративного эмитента на российском рынке, прокомментировал РБК первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. По его словам, в первичном размещении впервые за долгое время приняли участие западные фонды. «Спрос превысил предложение более чем в два раза и составил около 13 млрд российских рублей, со стороны инвесторов поступило более 100 заявок — от банков, управляющих компаний (в том числе управляющих пенсионными накоплениями), инвестиционных компаний, западных фондов и также физлиц», — сообщил Шулаков. Это «сигнализирует о готовности не только российских, но и международных инвесторов работать на российском рынке и принимать финансовые риски в рублях не только российских, но и иностранных эмитентов», заключил он.

«Спрос на бумаги „Евроторга“ со стороны частных инвесторов — физических лиц превысил более 20% выпуска, что является очень внушительным объемом», — добавил руководитель департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets Алексей Куприянов.

Зачем «Евроторгу» размещаться в России

Компания «Евроторг» основана в 1993 году. Акционерами и основателями являются Владимир Василько (владеет 49,75%) и Сергей Литвин (48,75%), говорится в презентации для инвесторов (есть у РБК, подлинность подтвердил источник на финансовом рынке). Сейчас сеть «Евроторг» насчитывает почти 1 тыс. магазинов от малого формата у дома до гипермаркетов. Магазины компании работают под брендом «Евроопт» (Euroopt). «Евроторг» оценивает свою долю на розничном рынке Беларуси в 19%.

По итогам 2018 года чистая прибыль компании по МСФО, скорректированная на изменение курса нацвалюты, выросла на 20%, до 137 млн белорусских рублей, выручка — на 15,3% до 4,5 млрд белорусских рублей. В прошлом году «Евроторг» планировал провести IPO на $ 250 млн на Лондонской фондовой бирже (LSE), но в ноябре отложил размещение из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

Один из ключевых рисков для кредитного профиля «Евроторга» является валютный, отмечают аналитики BCS Global Markets. Доля его валютных кредитов составляет 60%. На этом фоне привлечение долга в рублях для рефинансирования обязательств в иностранной валюте позитивно для белорусского ритейлера, указывали эксперты, добавляя, что за последние два года валютная структура кредитного портфеля «Евроторга» значительно улучшилась, после того как в 2016 году доля кредитов в валюте достигала 95%.

«Евроторг» не рассматривает текущее размещение как one-off (одноразовую) сделку, сказал РБК источник в белорусской компании. «Мы хотим быть системным игроком на рынке», — отметил он. Решение о привлечении средств в России, по его словам, было принято для снижения валютных рисков, поскольку курсы белорусского и российского рублей демонстрируют высокую корреляцию к доллару, для диверсификации базы инвесторов и получения доступа к необеспеченным и долгосрочным деньгам.