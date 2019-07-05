ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский заемщик впервые почти за десять лет разместил бонды в России

05.07.2019 21:46 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Крупнейший белорусский ритейлер «Евроторг» (владеет сетью магазинов «Евроопт») разместил на Мосбирже бонды на 5 млрд российских рублей (78,8 млн долларов). Вслед за ним в России намерена занять и сама Беларусь, планирующая разместить облигации на 10−15 млрд российских рублей.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Дочка» крупнейшего белорусского ритейлера «Евроторг» — ООО «Ритейл Бел Финанс» — закрыла 5 июля книгу заявок на размещение рублевых облигаций на 5 млрд российских рублей, сообщила компания. Бумаги включены в котировальный список Мосбиржи третьего уровня, техническое размещение запланировано на 9 июля. Это первый почти за десять лет выход белорусского эмитента на долговой рынок России и первый корпоративный заемщик из этой страны.

В 2010 году на российском рынке размещались двухлетние суверенные облигации Беларуси на 7 млрд рублей. Летом прошлого года стало известно, что республика планирует снова выйти на рублевый долговой рынок. Как рассказали РБК два источника в финансовом секторе, она может выйти на российский долговой рынок вскоре после размещения «Евроторга». «Фактически „Евроторг“ как один из лучших корпоративных белорусских заемщиков прокладывает дорожку для суверенного долга», — сказал один из собеседников РБК. По его словам, Беларусь может разместить бумаги на 10−15 млрд российских рублей. Проспект эмиссии белорусских евробондов пяти серий на 30 млрд ЦБ зарегистрировал 4 июля.

«Евроторг» разместил облигации на десять лет, через пять лет по ним предусмотрена оферта. В ходе сбора заявок ориентир ставки первого купона снизился, финальная ставка определена как 10,95% годовых (при первоначальном диапазоне 11−11,5%). Организаторами размещения выступили Газпромбанк, BCS Global Markets, МКБ, БК «Регион» и «Ренессанс Капитал».

Выход иностранного эмитента на рублевый долговой рынок — нечастое событие. Последний раз весной 2017 года рублевые облигации на 15 млрд рублей размещала «КТЖ финанс» — «дочка» Казахстанских железных дорог «Казахстан темир жолы».

Кто покупал бумаги белорусской сети

Это размещение первого белорусского корпоративного эмитента на российском рынке, прокомментировал РБК первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. По его словам, в первичном размещении впервые за долгое время приняли участие западные фонды. «Спрос превысил предложение более чем в два раза и составил около 13 млрд российских рублей, со стороны инвесторов поступило более 100 заявок — от банков, управляющих компаний (в том числе управляющих пенсионными накоплениями), инвестиционных компаний, западных фондов и также физлиц», — сообщил Шулаков. Это «сигнализирует о готовности не только российских, но и международных инвесторов работать на российском рынке и принимать финансовые риски в рублях не только российских, но и иностранных эмитентов», заключил он.

«Спрос на бумаги „Евроторга“ со стороны частных инвесторов — физических лиц превысил более 20% выпуска, что является очень внушительным объемом», — добавил руководитель департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets Алексей Куприянов.

Зачем «Евроторгу» размещаться в России

Компания «Евроторг» основана в 1993 году. Акционерами и основателями являются Владимир Василько (владеет 49,75%) и Сергей Литвин (48,75%), говорится в презентации для инвесторов (есть у РБК, подлинность подтвердил источник на финансовом рынке). Сейчас сеть «Евроторг» насчитывает почти 1 тыс. магазинов от малого формата у дома до гипермаркетов. Магазины компании работают под брендом «Евроопт» (Euroopt). «Евроторг» оценивает свою долю на розничном рынке Беларуси в 19%.

По итогам 2018 года чистая прибыль компании по МСФО, скорректированная на изменение курса нацвалюты, выросла на 20%, до 137 млн белорусских рублей, выручка — на 15,3% до 4,5 млрд белорусских рублей. В прошлом году «Евроторг» планировал провести IPO на $ 250 млн на Лондонской фондовой бирже (LSE), но в ноябре отложил размещение из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

Один из ключевых рисков для кредитного профиля «Евроторга» является валютный, отмечают аналитики BCS Global Markets. Доля его валютных кредитов составляет 60%. На этом фоне привлечение долга в рублях для рефинансирования обязательств в иностранной валюте позитивно для белорусского ритейлера, указывали эксперты, добавляя, что за последние два года валютная структура кредитного портфеля «Евроторга» значительно улучшилась, после того как в 2016 году доля кредитов в валюте достигала 95%.

«Евроторг» не рассматривает текущее размещение как one-off (одноразовую) сделку, сказал РБК источник в белорусской компании. «Мы хотим быть системным игроком на рынке», — отметил он. Решение о привлечении средств в России, по его словам, было принято для снижения валютных рисков, поскольку курсы белорусского и российского рублей демонстрируют высокую корреляцию к доллару, для диверсификации базы инвесторов и получения доступа к необеспеченным и долгосрочным деньгам.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупнейший белорусский ритейлер «Евроторг» (владеет сетью магазинов «Евроопт») разместил на Мосбирже бонды на 5 млрд российских рублей (78,8 млн долларов). Вслед за...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Россия хочет ограничить поставки щебня из Беларуси, чтобы пресечь «транзит» с Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика