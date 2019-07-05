Россельхознадзор снимает запреты с поставок белорусских продуктов

Российское надзорное ведомство с 6 июля снимает ограничения на поставки продуктов Гомельского мясокомбината и «Молочной компании Новогрудские дары».

Информация об этом размещена на сайт Россельхознадзора 5 июля.

Снятие запрета с поставок Гомельского предприятия не касается продукции, которую запретили ввозить из-за АЧС, а также говядины на кости.

Поставки продукции ОАО «Молочная компания Новогрудские дары» также разрешены для ввоза в РФ согласно дорожной карте двустороннего сотрудничества белорусского Минсельхозпрода и Россельхознадзора и на основании полученных из Беларуси материалов проведенного расследования.

В ведомстве отмечают, что разрешенные продукты должны быть изготовлены с 6 июля 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Сегодня стало известно , что Беларусь и Россия намерены обговорить скандальный вопрос о поставках яблок и груш в РФ, переговоры назначены на 10 июля.

10 апреля Россельхознадзор сообщил о вводе запрета на ввоз на территорию России груш и яблок из Беларуси. Решение на ограничение принято в связи с тем, что из Беларуси продолжает поступать продукция с неустановленным фитосанитарным статусом и фальсифицированными фитосанитарными сертификатами. Меры будут действовать до того времени, когда ситуация будет урегулирована, сообщало тогда ведомство.

30 мая Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси заявило, что рассчитывает на снятие запрета поставок в Россию белорусских яблок и груш будет снят. Тогда заместитель министра Владимир Гракун заявил, что продукция, выращенная в Беларуси, должна поставляться на рынки партнеров без ограничений, а введенные запреты являются надуманными.