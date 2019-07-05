|
Россельхознадзор снимает запреты с поставок белорусских продуктов
05.07.2019 21:31 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Российское надзорное ведомство с 6 июля снимает ограничения на поставки продуктов Гомельского мясокомбината и «Молочной компании Новогрудские дары».
Информация об этом
Снятие запрета с поставок Гомельского предприятия не касается продукции, которую запретили ввозить из-за АЧС, а также говядины на кости.
Поставки продукции ОАО «Молочная компания Новогрудские дары» также разрешены для ввоза в РФ согласно дорожной карте двустороннего сотрудничества белорусского Минсельхозпрода и Россельхознадзора и на основании полученных из Беларуси материалов проведенного расследования.
В ведомстве отмечают, что разрешенные продукты должны быть изготовлены с 6 июля 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
Сегодня
10 апреля Россельхознадзор
30 мая Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси заявило, что
Беларусь и Россия
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российское надзорное ведомство с 6 июля снимает ограничения на поставки продуктов Гомельского мясокомбината и «Молочной компании Новогрудские дары».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)