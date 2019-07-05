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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (1-7 июля 2019 года)

06.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Очередная неделя прошла под знаком полного отсутствия какой-либо динамики на вторичном рынке жилья белорусской столицы. Индекс цен на квартиры в Минске не изменился и составляет 1345 $/м2. В отличие от «вторички» цены на новостройки продолжают двигаться вверх. За последние 7 дней средняя цена квартир на первичном рынке жилья Минска выросла на 0,4% и составила 1277 $/м2. Это максимальная отметка за 3,5 года.

Аренда

С наступлением лета общая активность на рынке долгосрочной аренды квартир повышается. Скорое окончание учебного года у студентов и приближение очередной вступительной кампании подогревает спрос на аренду квартир в Минске. В июне количество запросов по поиску съемного жилья увеличилось на 3,5%. В ближайшие месяцы тенденция имеет все шансы на продолжение. Готовятся к очередной волне высокого спроса и арендодатели. В июне число объявлений о сдаче квартиры в аренду выросло сразу на 8,2%. Спрос на данный момент немного ниже, чем в начале лета 2018 года, а предложение, напротив, выше.

Лучше поздно чем никогда?

Что-то странное происходит в Бресте. Люди столько времени протестовали против стройки, а вопросы к владельцам завода появились только теперь, когда все построено? Генеральной прокуратурой по поручению главы государства проводится проверка по ситуации, связанной со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. Совладелец завода Виктор Лемешевский и еще несколько сотрудников ООО «Белинвестторг-Сплав» были заключены под стражу

Туманное будущее

Мы съездили на экскурсию на сортировочный завод и полигон захоронения отходов «Тростенецкий». Нам рассказали, почему мусоровозы сгружают контейнеры для раздельного сбора мусора в один бак и какие виды отходов не перерабатываются вообще. Мы увидели тонны полиэтиленовых пакетов, пластиковых бутылок и мусор, из которого будет состоять наша земля в будущем. Полный набор впечатлений — в нашем репортаже.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (1-7 июля 2019 года)

Строительство

Зимой в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» только начали строить жилье, а уже сегодня один из арендных домов почти готов. Мы увидели, как выглядит первый жилой дом, построенный для сотрудников парка. Но нам было не лень съездить не только туда:) Посмотрите, как выглядит жилой комплекс, который «А-100 Девелопмент» строит возле гольф-полей.

А в городе в это время строит УКС Центрального района. Он предложил квартиры с машиноместами в домах в Грушевке. Самая низкая цена кв. м «однушки» — $1130. Еще один госзастройщик начинает стройку в Красном Бору. Но там люди не очень довольны этой стройкой.

Несколько строек наверняка скоро появятся в районе площади Ванеева. Минчан зовут на общественное обсуждение судьбы квартала, где находится стадион «Трактор».

Земля

Участок в Лесковке продан с молотка за $ 58 тыс., в Колодищах — за $ 68 тыс. А вот с реализацией наделов в садовых товариществах все печально: на аукционе из 11 лотов не разыграли ни одного.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (1-7 июля 2019 года)

Деньги

С 1 июля «Белгазпромбанк» приостановил выдачу кредитов на жилье. А Беларусбанк снизил процентную ставку по кредитам на недвижимость. И теперь жилье взаймы можно купить под 14,5% годовых

Регионы

Гродненцы раскупили все участки в деревне Чещавляны, потому что ждут, что скоро там цены на землю сильно вырастут, когда достроят новый район Грандичи.

А в Могилеве особый подход к новостройкам. Там из старого и ветхого жилья или даже нежилых зданий делают новые комфортные квартиры: «квадрат» в кирпичном доме стоит $ 600, за эксклюзивное предложение придется немного доплатить.

Коммерческая недвижимость

В центре Минска отменили строительство молодежного развлекательного центра. Президент предлагает «не перегружать территорию». Речь идет о стройке на месте заброшенного немецкого бункера между набережной реки Свислочь и банком «Москва-Минск» на ул. Сторожевской, 11. Инвестор, наверное, расстроился, потому что статистика говорит о том, что коммерческая недвижимость - прибыльное дело.

На этой неделе завершился суд между компанией "Евроторг" и МАРТ. Ритейлер утверждал, что «давления на поставщиков не было». Но Верховный суд не удовлетворил иск «Евроторга» и оставил без изменения решение МАРТ.

На улице Советской в Минске выставлен на продажу двухэтажный офис. Помещение расположено в здании, которое является недвижимой историко-культурной ценностью. Но цена "квадрата" не всем кажется оправданной... Хотя продавцы и заверяют, что уже стоит очередь из покупателей. Вот за агроуcадьбой «Наносы» за $ 2,4 миллиона очередь так и не выстроилась, хотя комплекс уникальный...


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (1-7 июля 2019 года)

Риэлтерский бизнес

Руководитель группы компаний «Твоя столица» Владимир Давидович стал лауреатом конкурса «Человек Дела». Впервые за 23 года существования конкурса победителем в номинации «За высокое качество бизнес-услуг» стал представитель риэлтерского бизнеса.

Ремонт

Ремонт в квартире начинается по-разному, но заканчивается, зачастую, одинаково - покупкой новой мебели или посуды хотя бы. Вот с последним можем немного помочь - посмотрите, как на радошковичском заводе рождается белорусская керамика.

ЖКХ

С 1 июля оплата за электроэнергию будет зависеть от времени суток. Самый дешевый тариф — ночью. А вообще мы за все услуги ЖКХ будем платить по-новому, потому что в следующем году меняется Жилищный кодекс.

Офтоп

Оккупированная в годы Великой отечественной войны белорусская столица была освобождена 3 июля 1944 года. Это произошло 75 лет назад. Далеко не все здания смогли уцелеть в этих нелегких боях. Некоторые уцелевшие дома были разрушены уже в послевоенное время. Однако есть и те городские достопримечательности, которые не только пережили Вторую мировую, но и сохранились до наших дней. Какие именно — в фоторепортаже Realt.by.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Неделя выдалась насыщенной. Участки в садовых товариществах снова никому не нужны, Минск продолжает уплотняться и много-много мусора (в самом прямом смысле).
 
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