Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (1-7 июля 2019 года)

Тенденции

Цены

Очередная неделя прошла под знаком полного отсутствия какой-либо динамики на вторичном рынке жилья белорусской столицы. Индекс цен на квартиры в Минске не изменился и составляет 1345 $/м2. В отличие от «вторички» цены на новостройки продолжают двигаться вверх. За последние 7 дней средняя цена квартир на первичном рынке жилья Минска выросла на 0,4% и составила 1277 $/м2. Это максимальная отметка за 3,5 года.

Аренда

С наступлением лета общая активность на рынке долгосрочной аренды квартир повышается. Скорое окончание учебного года у студентов и приближение очередной вступительной кампании подогревает спрос на аренду квартир в Минске. В июне количество запросов по поиску съемного жилья увеличилось на 3,5%. В ближайшие месяцы тенденция имеет все шансы на продолжение. Готовятся к очередной волне высокого спроса и арендодатели. В июне число объявлений о сдаче квартиры в аренду выросло сразу на 8,2%. Спрос на данный момент немного ниже, чем в начале лета 2018 года, а предложение, напротив, выше.

Лучше поздно чем никогда?

Что-то странное происходит в Бресте. Люди столько времени протестовали против стройки, а вопросы к владельцам завода появились только теперь, когда все построено? Генеральной прокуратурой по поручению главы государства проводится проверка по ситуации, связанной со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. Совладелец завода Виктор Лемешевский и еще несколько сотрудников ООО «Белинвестторг-Сплав» были заключены под стражу .

Туманное будущее