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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (1-7 июля 2019 года)
06.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Очередная неделя прошла под знаком полного отсутствия какой-либо динамики на вторичном рынке жилья белорусской столицы.
Аренда
С наступлением лета общая активность
Лучше поздно чем никогда?
Что-то странное происходит в Бресте. Люди столько времени протестовали против стройки, а вопросы к владельцам завода появились только теперь, когда все построено? Генеральной прокуратурой по поручению главы государства проводится проверка по ситуации, связанной со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. Совладелец завода Виктор Лемешевский и еще несколько сотрудников ООО «Белинвестторг-Сплав»
Туманное будущее
Мы съездили на экскурсию на сортировочный завод и полигон захоронения отходов «Тростенецкий». Нам рассказали, почему мусоровозы сгружают контейнеры для раздельного сбора мусора в один бак и какие виды отходов не перерабатываются вообще. Мы увидели тонны полиэтиленовых пакетов, пластиковых бутылок и мусор, из которого будет состоять наша земля в будущем. Полный набор впечатлений — в нашем
Строительство
Зимой в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» только начали строить жилье, а уже сегодня один из арендных домов почти готов. Мы увидели,
А в городе в это время строит УКС Центрального района. Он
Несколько строек наверняка скоро появятся в районе площади Ванеева. Минчан
Земля
Участок в Лесковке
Деньги
С 1 июля «Белгазпромбанк»
Регионы
Гродненцы
А в Могилеве
Коммерческая недвижимость
В центре Минска
На этой неделе завершился суд между компанией "Евроторг" и МАРТ. Ритейлер утверждал, что «
На улице Советской в Минске
Риэлтерский бизнес
Руководитель группы компаний «Твоя столица» Владимир Давидович
Ремонт
Ремонт в квартире начинается по-разному, но заканчивается, зачастую, одинаково - покупкой новой мебели или посуды хотя бы. Вот с последним можем немного помочь - посмотрите, как на радошковичском заводе
ЖКХ
С 1 июля
Офтоп
Оккупированная в годы Великой отечественной войны белорусская столица была освобождена 3 июля 1944 года. Это произошло 75 лет назад. Далеко не все здания смогли уцелеть в этих нелегких боях. Некоторые уцелевшие дома были разрушены уже в послевоенное время. Однако есть и те городские достопримечательности, которые не только пережили Вторую мировую, но и сохранились до наших дней. Какие именно — в
Редакция Realt.by
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Неделя выдалась насыщенной. Участки в садовых товариществах снова никому не нужны, Минск продолжает уплотняться и много-много мусора (в самом прямом смысле).
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