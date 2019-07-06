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19 лет назад исчез журналист Дмитрий Завадский
07.07.2019 12:44 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Телеоператор российского канала ОРТ Дмитрий Завадский бесследно исчез в Беларуси 7 июля 2000 года. Ему было 27 лет.
Рано утром в тот день Завадский выехал из дома в национальный аэропорт Минск встречать своего друга Павла Шеремета, который прилетал из Москвы. С тех пор Завадского никто не видел. Его автомобиль был обнаружен в аэропорту.
У журналиста остался сын Юрий и жена Светлана.
В 1994—1997 годах Завадский работал в операторском пуле Александра Лукашенко, затем перешел на Общественное российское телевидение (сейчас Первый канал).
Весной 1997 года Дмитрий вместе с корреспондентом ОРТ Павлом Шереметом был арестован и обвинен в незаконном пересечении белорусско-литовской границы во время съемок репортажа, его условно осудили на полтора года лишения свободы. С октября 1999 года по май 2000-го Завадский работал в Чечне, где с Шереметом снимал фильм «Чеченский дневник».
14 марта 2002 года Минский областной суд признал виновными в похищении Завадского офицеров спецподразделения «Алмаз» Валерия Игнатовича и Максима Малика (приговорены к пожизненному заключению), бывшего курсанта Академии МВД Алексея Гуза (25 лет лишения свободы), а также Сергея Савушкина (уже вышел на свободу).
В марте 2004 года прокуратура приостановила расследование дела о похищении Завадского «в связи с необнаружением безвестно исчезнувшего лица». В 2005 году расследование было возобновлено, но в апреле 2006-го вновь приостановлено.
Имя Дмитрия Завадского обычно упоминается в одном ряду с другими громкими исчезновениями 1999−2000 гг: экс-главы МВД Юрия Захаренко, бывшего главы ЦИК Виктора Гончара и его друга бизнесмена Анатолия Красовского.
Евросоюз и США ввели санкции в отношении экс-министров внутренних дел Владимира Наумова и Юрия Сивакова, бывшего госсекретаря Совета безопасности Виктора Шеймана и бывшего командира бригады спецназа внутренних войск МВД Дмитрия Павличенко по подозрению в причастности к этим исчезновениям. Белорусские власти неоднократно отвергали эти обвинения. Санкции продолжают действовать до сих пор.
В одном из интервью в 2009 году Александр Лукашенко так
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Имя Дмитрия Завадского обычно упоминается в одном ряду с другими громкими исчезновениями 1999−2000 годов.
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