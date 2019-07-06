19 лет назад исчез журналист Дмитрий Завадский

Источник материала: Tut.by

Телеоператор российского канала ОРТ Дмитрий Завадский бесследно исчез в Беларуси 7 июля 2000 года. Ему было 27 лет.



Фото с euroradio.fm

Рано утром в тот день Завадский выехал из дома в национальный аэропорт Минск встречать своего друга Павла Шеремета, который прилетал из Москвы. С тех пор Завадского никто не видел. Его автомобиль был обнаружен в аэропорту.

У журналиста остался сын Юрий и жена Светлана.



Дмитрий Завадский с сыном Юрием. Фото с gazetaby.com

В 1994—1997 годах Завадский работал в операторском пуле Александра Лукашенко, затем перешел на Общественное российское телевидение (сейчас Первый канал).

Весной 1997 года Дмитрий вместе с корреспондентом ОРТ Павлом Шереметом был арестован и обвинен в незаконном пересечении белорусско-литовской границы во время съемок репортажа, его условно осудили на полтора года лишения свободы. С октября 1999 года по май 2000-го Завадский работал в Чечне, где с Шереметом снимал фильм «Чеченский дневник».

14 марта 2002 года Минский областной суд признал виновными в похищении Завадского офицеров спецподразделения «Алмаз» Валерия Игнатовича и Максима Малика (приговорены к пожизненному заключению), бывшего курсанта Академии МВД Алексея Гуза (25 лет лишения свободы), а также Сергея Савушкина (уже вышел на свободу).

В марте 2004 года прокуратура приостановила расследование дела о похищении Завадского «в связи с необнаружением безвестно исчезнувшего лица». В 2005 году расследование было возобновлено, но в апреле 2006-го вновь приостановлено.

Имя Дмитрия Завадского обычно упоминается в одном ряду с другими громкими исчезновениями 1999−2000 гг: экс-главы МВД Юрия Захаренко, бывшего главы ЦИК Виктора Гончара и его друга бизнесмена Анатолия Красовского.





Евросоюз и США ввели санкции в отношении экс-министров внутренних дел Владимира Наумова и Юрия Сивакова, бывшего госсекретаря Совета безопасности Виктора Шеймана и бывшего командира бригады спецназа внутренних войск МВД Дмитрия Павличенко по подозрению в причастности к этим исчезновениям. Белорусские власти неоднократно отвергали эти обвинения. Санкции продолжают действовать до сих пор.

В одном из интервью в 2009 году Александр Лукашенко так комментировал ситуацию : «Вы хотите знать об этом правду? Была военизированная группа в Беларуси, возглавляемая неким Игнатовичем, очень подготовленные ребята из спецназа СССР. Они поехали в Чечню во время войны и воевали на стороне Москвы. Они лазали по скалам, сидели в засадах, наводили страх на сепаратистов. Это была очень сильная, опорная группа. Повоевали и вернулись домой. Приезжают к ним Шеремет и Завадский снимать сюжет для российского телевидения. В этом сюжете было сказано, что вот эти белорусские граждане воюют на стороне чеченских сепаратистов против федеральных войск. Взяли интервью у этого Игнатовича, а потом сказали, что он воевал против русских. Шеремет выкрутился, а Завадского поймали. Начали с мужских разборок: „Зачем же ты нас оболгал?“ И убили Завадского. Игнатович получил пожизненное заключение и находится в нашей колонии. Погиб оператор, а этот провокатор Шеремет сидит в Москве и пишет всякие гадости о Беларуси».