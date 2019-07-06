Умер бывший главный идеолог Владимир Заметалин

Источник материала: Tut.by

Утром 7 июля скончался 71-летний Владимир Заметалин. Он был известен белорусам сначала как идеолог и чиновник, затем — как глава «Беларусьфильма» и продюсер белорусско-российских фильмов на военную тематику. Об этом сообщает издание «Наша Нiва» со ссылкой на родных.



Александр Лукашенко и Владимир Заметалин (сидит по левую руку от президента). Фото: Reuters

Причина смерти пока не сообщается.

Владимир Заметалин родился в российском городе Тула, закончил Донецкий высшее военно-политическое училище, затем служил в Германии, Дальнем Востоке.

В Беларуси свое восхождение он начал с должности пресс-секретаря Министерства обороны. В 1994 году был назначен пресс-секретарем председателя правительства Беларуси Вячеслава Кебича, активно участвовал в президентской избирательной кампании на стороне Кебича.

После поражения Вячеслава Кебича и победы Александра Лукашенко на президентских выборах, был переведен в резерв правительства. Затем стал начальником Управления общественно-политической информации Администрации президента Беларуси. В этой должности был активным сторонником и организатором референдума в 1995 году. Напомним, именно на нем были вынесены вопросы о придании русскому языку статуса государственного, об изменении государственной символики и о необходимости внесения изменений в конституцию, которые предусматривают возможность досрочного прекращения полномочий Верховного Совета президентом в случаях систематического или грубого нарушения Конституции.

В 1997 году Владимир Заметалин стал вице-премьером, курирующим вопросы культуры, образования, религии и национальных меньшинств.

В 2000 году — заместителем руководителя Администрации президента Беларуси, отвечал за идеологию, но продержался на этой должности год.

С 2006 по 2010 годы возглавлял «Беларусьфильм». Был продюсером трех белорусско-российских фильмов на военную тематику: «Брестская крепость», «В июне 41-го», «Снайпер: оружие возмездия».