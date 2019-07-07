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В "Великом камне" рассчитывают на появление первых проектов в бондовой зоне уже в 2019 году
07.07.2019 22:55 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
7 июля, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень" рассчитывают, что первые работающие в бондовой зоне проекты появятся уже в 2019 году. Об этом заявил в интервью в программе "Главный эфир" на телеканале
Бондовая зона существенным образом упрощает таможенные процедуры. Это китайский опыт, который в "Великом камне" вместе с другими передовыми практиками стараются максимально быстро и эффективно внедрять. По словам Александра Ярошенко, некоторые предприятия с помощью администрации парка активно прорабатывают это направление. Он выразил надежду, что первые проекты, работающие в бондовой зоне, будут уже в этом году.
"Это первый опыт, которого нет пока ни у кого в Беларуси. Мы хотим это конкурентное преимущество максимально использовать", - добавил он.
Александр Ярошенко отметил, что в регионе и во всем мире идет очень жесткая конкурентная борьба за привлечение инвестиций. В "Великом камне" стремятся максимально учитывать это обстоятельство и вводить новые возможности для инвесторов.-0-
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7 июля, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень" рассчитывают, что первые работающие в бондовой зоне проекты появятся уже в...
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