Посол в Швеции: ИКЕА за год готова удвоить у нас закупку, это больше экспорта в иные крупные страны

Источник материала: Tut.by

До 10 июля шведский ритейлер IKEA принимает резюме от кандидатов на позицию специалиста по развитию бизнеса в Беларуси, отвечающего за закупки товаров и работу с поставщиками. Посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик рассказал TUT.BY, как развиватеся сотрудничеству с концерном ИКЕА.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Удел многих послов в Швеции, включая меня, таков, что им часто приходится слышать вопрос, когда же в их страну придет ИКЕА. Ведь этот шведский гигант присутствует в 36 государствах и территория, но его с удовольствием видели бы у себя покупатели, пожалуй, из каждой страны, — отметил Дмитрий Мирончик.

На самом деле, в Беларусь ИКЕА пришла давно, хотя на подъезде к Минску и нет привычного синего здания и флагов с известным логотипом. Зато в каталоге компании уже много товаров с пометкой «Made in Belarus».



Фото: TUT.BY

— А ведь чтобы что-то купить в ИКЕА, надо сначала что-то произвести для ИКЕА. И вот тут мы сотрудничаем довольно успешно, — рассказал посол.

В декабре 2018 года менеджер по развитию сети глобальных закупок ИКЕА Хенрик Гуннерлинг сообщил, что ежегодно Беларусь производит товары для концерна на 80 млн евро. Рассказал он об этом на семинаре под красноречивым названием — «GO BELARUS». На нем ИКЕА приглашала своих поставщиков из разных стран создавать новые производства, причем именно в Беларуси.

— Уникальный пример — не государство завлекает к себе концерн, а компания с мировым именем зовет своих поставщиков инвестировать в конкретное государство! Впрочем, это в любом случае совместная работа. Мы полностью поддерживаем планы ИКЕА нарастить закупки в Беларуси и готовы предоставить все гарантии инвесторам. Прежде чем звать своих партнеров к нам шведский концерн тоже все просчитал — сырьевую базу, логистику, рынки, финансирование инвестиций, — сообщил Дмитрий Мирончик.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Он отметил, что с момента проведения семинара в Беларуси уже зарегистрированы новые компании, которые планируют производить продукцию под брендом «ИКЕА».

— Объем закупок продукции, произведенной белорусскими предприятиями постоянно увеличивается, ежегодный прирост составляет около 50%. Сотрудники минского представительства ИКЕА постоянно ведут работу над поиском потенциальных поставщиков в Беларуси, согласных работать по заказам концерна, — отметил дипломат.

В команду подбираются профессионалы, свободно владеющие английским языком, разделяющие ценности, концепцию и миссию ИКЕА. Во второй половине 2019 года готовится специальное мероприятие для белорусских органов госуправления и компаний, которые хотят попробовать производить для концерна.



Фото: ikea.com

— Ведь это не так просто: нужен масштаб, нужен высокий технологический уровень, желание и способность соответствовать требованиям ИКЕА в области условий труда и экологии. Но и приз за победу достойный: для Беларуси это новые рабочие места, инвестиции, налоги и экспортная выручка на годы вперед. Причем планка, которую ставит для себя ИКЕА — в ближайший год удвоить объем закупок товаров из Беларуси, а это больше чем наш экспорт в иные крупные европейские страны, — подчеркнул Мирончик.

Беларусь ежегодно производит товары для шведского ритейлера IKEA на 80 миллионов евро. Специалисты IKEA сами разрабатывают дизайн продукции, а затем объединяют усилия с поставщиками сырья и производителями продукции. Произведенные под заказ в Беларуси мебель, текстиль, аксессуары реализуются в магазинах IKEA по всему миру.