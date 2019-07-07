Крупный застройщик рассказал о рисках покупки земли с аукциона и почему в регионах новостройки интересней, чем в Минске

Однако суды, где истцом выступает Администрация Московского района, длятся уже полтора года. И конца этому не видно – не так давно Верховный суд спустил дело в суд первой инстанции на пересмотр. Все началось сначала.

– Мы живем в социально ориентированном государстве, которое часто становится на защиту простых граждан. Выселить людей «в никуда» по закону нельзя, даже если они построились самовольно. Особенно когда дело касается несовершеннолетних. При этом суд не узаконивает самовольное строение. Дом построен незаконно, но сносить его нельзя – дополнил Александр Миневич.

Осваивать участок и полноценно вести строительство паркинга рядом с «самостроем» «Жилстройкомплект» тоже не может – сильные вибрации во время производственных работ могут вызвать обрушение здания. Не дай Бог в этот момент там окажутся люди.

– Мы были согласны компенсировать снос дома, даже с учетом того, что не обязаны это делать. Но закон вставляет палки в колеса – на сегодня нет узаконенного механизма оплаты нами их отселения, поэтому вопрос не продвигается.