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От 4,6 тыс. рублей. Смотрим, какие участки разыграют на электронных торгах 31 июля

08.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

31 июля пройдут очередные электронное торги по продаже земельных участков в Пуховичском районе (60 километров от МКАД). На этот раз на площадке «БУТБ-Имущество» разыграют три лота – купить участок можно будет в агрогородке Блонь, деревнях Заречье и Владимиров. Цены участков стартуют от 4,6 тыс. рублей.

Самый дешевый участок продается в деревне Заречье. Торги за 9 соток начнутся с 4568 рублей. К участку уже подведены сети электро- и водоснабжения, а подключиться к газовой магистрали можно, вступив в соответствующий кооператив. Среди минусов – ограничения, связанные с расположением участка в водоохранной зоне реки Титовка.

От 4,6 тыс. рублей. Смотрим, какие участки разыграют на электронных торгах 31 июля

В 7249 рублей оценен земельный участок площадью 14,4 сотки в деревне Владимировка. Несмотря на более высокую начальную стоимость по сравнению с участком в Заречье, инженерных сетей здесь нет – их придется проектировать и строить за свой счет. Зато нет и ограничений по использованию земли.

От 4,6 тыс. рублей. Смотрим, какие участки разыграют на электронных торгах 31 июля

Самый дорогой лот аукциона – участок в агрогородке Блонь. Он выставлен на торги за 9619 рублей. Однако и площадь участка самая большая – на продажу выставлено почти 24 сотки земли с проведенными коммуникациями (электричество и вода). Никаких ограничений и обременений земельный надел не имеет.

От 4,6 тыс. рублей. Смотрим, какие участки разыграют на электронных торгах 31 июля

Напомним, что электронные торги состоятся 31 июля 2019 года. Заявления на участие принимаются до 25 июля включительно. К торгам допускаются только граждане Республики Беларусь, при этом победителю торгов (или единственному участнику) предстоит возместить расходы продавца на подготовку документации и размещение объявления о продаже земли.

Фото: «БУТБ-Имущесвто»

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31 июля пройдут очередные электронное торги по продаже земельных участков в Пуховичском районе (60 километров от МКАД). На этот раз на площадке «БУТБ-Имущество»...
 
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