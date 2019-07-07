От 4,6 тыс. рублей. Смотрим, какие участки разыграют на электронных торгах 31 июля

Источник материала: realt.by

31 июля пройдут очередные электронное торги по продаже земельных участков в Пуховичском районе (60 километров от МКАД). На этот раз на площадке «БУТБ-Имущество» разыграют три лота – купить участок можно будет в агрогородке Блонь, деревнях Заречье и Владимиров. Цены участков стартуют от 4,6 тыс. рублей.

Самый дешевый участок продается в деревне Заречье. Торги за 9 соток начнутся с 4568 рублей. К участку уже подведены сети электро- и водоснабжения, а подключиться к газовой магистрали можно, вступив в соответствующий кооператив. Среди минусов – ограничения, связанные с расположением участка в водоохранной зоне реки Титовка.



В 7249 рублей оценен земельный участок площадью 14,4 сотки в деревне Владимировка. Несмотря на более высокую начальную стоимость по сравнению с участком в Заречье, инженерных сетей здесь нет – их придется проектировать и строить за свой счет. Зато нет и ограничений по использованию земли.



Самый дорогой лот аукциона – участок в агрогородке Блонь. Он выставлен на торги за 9619 рублей. Однако и площадь участка самая большая – на продажу выставлено почти 24 сотки земли с проведенными коммуникациями (электричество и вода). Никаких ограничений и обременений земельный надел не имеет.

