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От 4,6 тыс. рублей. Смотрим, какие участки разыграют на электронных торгах 31 июля
08.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
31 июля пройдут очередные электронное торги по продаже земельных участков в Пуховичском районе (60 километров от МКАД). На этот раз на площадке «БУТБ-Имущество» разыграют три лота –
Самый дешевый участок продается в деревне Заречье. Торги за 9 соток начнутся с 4568 рублей. К участку уже подведены сети электро- и водоснабжения, а подключиться к газовой магистрали можно, вступив в соответствующий кооператив. Среди минусов – ограничения, связанные с расположением участка в водоохранной зоне реки Титовка.
Напомним, что электронные торги состоятся 31 июля 2019 года. Заявления на участие принимаются до 25 июля включительно. К торгам допускаются только граждане Республики Беларусь, при этом победителю торгов (или единственному участнику) предстоит возместить расходы продавца на подготовку документации и размещение объявления о продаже земли.
Фото: «БУТБ-Имущесвто»
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31 июля пройдут очередные электронное торги по продаже земельных участков в Пуховичском районе (60 километров от МКАД). На этот раз на площадке «БУТБ-Имущество»...
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