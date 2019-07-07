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Топ крупнейших западных компаний на российском рынке, работающих через Беларусь

08.07.2019 11:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Среди самых успешных бизнесов, локализованных на территории Беларуси, — производители пластмассовой упаковки, женского белья, нефтебурового оборудования, электропоездов и мебели.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Топ крупнейших западных компаний на российском рынке, работающих через Беларусь

За истекшие тридцать лет Россия и Украина, как крупнейшие республики бывшего СССР, стали главными центрами локализации производств со стороны европейских, американских, азиатских компаний. Российские и украинские резиденты сегодня обеспечивают присутствие практически всех известных международных бизнесов корпораций на большинстве рынков соседних стран, включая Беларусь. Российским офисам подчинены бизнесы Danone и McDonald`s в Беларуси, российские заводы крупнейших автомобилестроительных компаний поставляют технику в белорусские автосалоны, а торговые подразделения обеспечивают магазины кондитерскими изделиями, косметикой и бытовой химией, электробытовой техникой и пр.

«Ежедневник» изучил обратный процесс — какие белорусские резиденты, принадлежащие западным компаниям, наиболее успешно работают на российском рынке. В топ-5, составленный на основании данных о выручке за 2017 год, вошла и торговая компания, представляющие интересы расположенных на территории Беларуси иностранных фабрик.

«Джокей Пластик Могилев»

Совместное предприятие «Джокей Пластик Могилев», являющееся резидентом СЭЗ «Могилев», было создано в 2003 году немецкой Jokey Group и двумя белорусскими бизнесменами (они владеют 17,5% долей).

Согласно данным на 2017 год, «Джокей Пластик Могилев» являлось владельцем дистрибуторской компании «ТД «Джокей Пластик Рус» в Подмосковье и владела долей в ульяновском заводе «Джокей Пластик Ульяновск». Совокупная выручка этих двух предприятий в рассматриваемом периоде составила свыше 2,7 млрд росс. рублей.

«Сильвано Фешн»

Эта российская компания, зарегистрированная в Москве, обеспечивает дистрибуцию продукции, которая шьется в Беларуси на фабриках «Милавица», «Юнона» и «Джимил». Все три производства с 2005 года входят в холдинг Silvano Fashion Group, контролируемый эстонскими бизнесменами.

В 2017 году объем выручки «Сильвано Фешн» составил 2,3 млрд росс. рублей.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Фидсервис»

Московская компания «Фидсервис» обеспечивает сервис нефтебурового оборудования, которое производит его материнская компания «Фидмаш». В указанном промежутке выручка российского резидента составила около 1 млрд росс. рублей.

В конце 2000-х годов заводы «Фидмаш», «Новмаш» и еще несколько предприятий были проданы их основателями — тремя белорусскими бизнесменами — техасской корпорации NOV.

«Штадлер Рус»

Крупнейшим из учредителей компании, представляющей в России интересы швейцарского холдинга Stadler, до середины 2019 года являлась его дочерняя белорусская структура «Штадлер Минск».

В 2017 году объемы продаж «Штадер Рус» составили около 700 млн росс. рублей.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«БРВ-Мебель»

Польский миллионер и основатель мебельного холдинга Black Red White Тадеуш Хмель в 2000 году начал в СЭЗ «Брест» производство мебели для белорусского и российского рынков.

Торговый хаб в России организован в городе Балабаново в Калужской области. Крупнейшим учредителем «БРВ-Мебель» является белорусский резидент «БРВ-Брест».

В 2017 году выручка российской компании составила около 230 млн росс. рублей.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Среди самых успешных бизнесов, локализованных на территории Беларуси, - производители пластмассовой упаковки, женского белья, нефтебурового оборудования,...
 
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